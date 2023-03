"Alimentos del PAE no causaron intoxicación en estudiantes": Secretaria de Educación del Valle

La secretaria de Educación del Valle, Ana Janeth Ibarra Quiñónez, se defendió ante la investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría General de la Nación, por la presunta entrega de alimentos en mal estado a estudiantes de la institución educativa Manuel José Reina, en Vijes, la cual causó la intoxicación de varios de ellos.



La Procuraduría señaló que el pasado 13 de febrero, un total de 13 estudiantes debieron ser remitidos al Hospital Francineth Sánchez Hurtado del municipio de Vijes por, al parecer, haber ingerido la comida que les fue suministrada del PAE, la cual habría sido almacenada a una temperatura muy alta que terminó por descomponerla, según señaló la entidad de control.



Ante esto, Ibarra dijo que todavía no ha sido notificada formalmente por parte de la Procuraduría y que desde la Secretaría de Educación del departamento activaron la ruta de atención y al verificar, no hallaron elementos de juicio que permitirán determinar alguna anomalía con los alimentos.



Lea aquí: Investigan a la secretaria de Educación del Valle por alimentos dañados que intoxicaron a estudiantes



"Ese día se repartieron los alimentos a 256 estudiantes, sólo 13 de ellos presentaron los posibles síntomas. Con contundencia, me permito informar que el análisis microbiológico de los alimentos dio resultado negativo, esto descarta que los alimentos entregados hubieran sido la causa de una posible intoxicación", aseveró la secretaria de Educación del Valle.



Y añadió: "Reiteramos el compromiso para que los niños, niñas y jóvenes del Valle del Cauca reciban un complemento alimentario de calidad durante todo el calendario escolar y continuar siendo reconocidos como uno de los mejores programas de alimentación escolar del país".



Cabe recordar que la Procuraduría indicó que busca determinar la ocurrencia de la conducta de Ibarra y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y si se actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que solicitó la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de la situación.



La secretaria de Educación del Valle se pronunció frente a la investigación que la Procuraduría abrió en su contra por la intoxicación de 13 estudiantes de un colegio del municipio de Vijes. pic.twitter.com/OfXWMB09iH — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 13, 2023