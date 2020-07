Alerta en Palmira por fuertes precipitaciones que podrían causar crecientes súbitas

Natalia Moreno Quintero

La Dirección de Gestión del Riesgo y Desastres en Palmira lanzó una alerta sobre fuertes precipitaciones que se estarían registrando los próximos días y que podrían provocar crecientes súbitas en ríos y quebradas.



Camilo Saavedra, director de esta dependencia, hizo un llamado a la comunidad, especialmente las asentadas en las riberas de los afluentes de esta población, para que esté preparada ante cualquier emergencia que se pueda presentar por las lluvias.



"Con base en los datos que nos suministra el Ideam, hacemos unas recomendaciones y advertencias, porque ellos que son los encargados de hacer los pronósticos del clima hablan de un frente frío que pasará por nuestra región en las próximas semanas que provocaría intensas lluvias, que podrían ocasionar crecientes súbitas o aumento de los caudales de ríos y quebradas", señaló.

Explicó que en este momento se está pasando por una temporada de transición que va de la primera temporada de lluvia (mediados de marzo y se extendió hasta finales de junio), a la época seca de mitad de año que arrancaría a finales de este mes.



"Como ya empieza a subir la temperatura, la radiación es mucho mayor, hay una mayor evaporación, lo que puede generar algunas lluvias locales, focalizadas, que son muy intensas", dijo.



Por eso, el llamado es que durante esta semana y la que viene, los palmiranos estén alerta, porque cuando las lluvias son tan intensas se producen crecientes súbitas de los ríos y esto es lo que causa estragos a la población asentada en zona ribereña.



"Las recomendaciones son a monitorear constantemente ríos y quebradas por parte de las comunidades, a no bajar la guardia, porque cuando finaliza la temporada invernal, la gente baja la guardia y esto no puede pasar. También a cuidar ríos, quebradas y zanjones, no arrojar elementos como colchones, muebles, escombros, porque les quitamos la capacidad hidráulica a los afluentes y canales provocando inundaciones", insistió.



El funcionario puntualizó que las zonas de mayor riesgo en el municipio son toda el área de influencia del río Nima: los corregimientos de Tenjo, Calucé, Potrerillo y Tienda Nueva, mientras por el lado del río Amaime están los corregimientos de Boyacá y Amaime, específicamente el sector de barrio Azul, que es un sitio donde confluyen estos dos afluentes.



De otro lado, en la cabecera municipal hay que prestar especial atención en la zona de influencia del zanjón Zamorano, en el norte de la ciudad, y el zanjón Barrancas, en el sur.



Saavedra invitó a los palmiranos a tener a mano los números de los organismos de socorro en el evento de que se presente una emergencia, que son: