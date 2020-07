En El Cerrito circula panfleto con amenaza de muerte contra quienes no cumplan medidas por covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Denuncian panfleto con amenaza de muerte a quienes no cumplan medidas por covid-19 en El Cerrito

Fragmento de la amenaza contra quienes no cumplan medidas de aislamiento por covid-19 en El Cerrito, Valle.

Las autoridades del Valle del Cauca denunciaron el contenido de un panfleto en el que amenazan de muerte a quienes no cumplan las medidas de aislamiento por la pandemia del covid-19, el cual empezó a circular en el municipio de El Cerrito.



En la misiva titulada 'El cerriteño desobediente' se lee: "Les llegó la hora de hacer caso y acatar las ordenes interpuestas por el gobierno nacional y mandatarios locales. Como no le tienen miedo a la muerte ni a estar entubados y andan como si nada desafiando las regalas, pues nuestra organización se encargará de adelantárselas (sic)".



Sobre este tema, el secretario de Gobierno de El Cerrito, Norman Escobar, sostuvo que el panfleto empezó a circular este lunes por redes sociales y el mismo se puso en conocimiento de la Policía, el CTI, además de inteligencia del Ejército, teniendo en cuenta la zona rural montañosa de esta población.



Anotó que están a la espera de los resultados de la investigación que los organismos de seguridad realicen para determinar de qué agrupación se trataría.



"Nosotros no tenemos identificados grupos delincuenciales en el municipio, pero de todas maneras para garantizar la tranquilidad y la convivencia, así como la seguridad de los habitantes de nuestro municipio, se están tomando medidas, realizamos un consejo de gobierno donde entre los temas que tocamos se incluyó esta situación y estamos haciendo un esquema de trabajo conjunto con las autoridades", puntualizó.



Por su parte, el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Camilo Murcia, le aseguró a Caracol Radio que, junto a la Alcaldía de El Cerrito, viene trabajando en la identificación de los presuntos autores del panfleto.

El mensaje esta firmado por una supuesta estructura que se autodenomina como 'Organización contra el covid-19'.



"Invitamos a todos los cerriteños a denunciar, con el fin de identificar a estas personas inescrupulosas que quieren generar pánico y terror", señaló Murcia.



El panfleto, además, dice: "No vamos a seguir permitiendo que unos cuantos irresponsables, chirretes que mantienen de rumba en rumba en sus casas, fincas y terrazas nos sigan propagando el virus de la muerte (sic)".



La misiva añade que después de las 8:00 p.m. "no queremos ver a nadie en las calles, esquinas o andenes". "Cuiden su vida si es que la valoran sea por covid-19 o por plomonía (sic)", concluye.



El funcionario dijo que tanto la Sijín de la Policía como los servicios de inteligencia del Ejército Nacional están al tanto de la existencia de esta amenaza.



De acuerdo a la Secretaría de Salud Departamental, El Cerrito registra 87 casos de covid-19 y 4 muertes desde el inicio de la pandemia.