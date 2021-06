Valle alcanzaría inmunidad de rebaño a inicios del 2022

Natalia Moreno Quintero

La carrera contrarreloj por alcanzar la inmunidad de rebaño para el covid-19 empezó hace cinco meses en todo el país con el proceso de vacunación. El ritmo de inoculación no ha sido el más adecuado, según los expertos, y aunque la última semana de mayo se aceleró la aplicación de antídotos, en los últimos días disminuyó, por lo que afirman que esto podría retrasar la inmunidad en la población, que a nivel nacional se contempla alcanzar para finales de este año.



No obstante, pese que el Valle del Cauca ya supera el millón de personas vacunadas contra el covid-19 (1.241.347 dosis aplicadas con corte del 16 de junio), con estas cifras y con el ritmo de vacunación actual, las autoridades de salud prevén que el departamento alcance la inmunidad de rebaño a comienzos del 2022.



Sin embargo, esto “depende del flujo de vacunas que entregaría la Nación, entre diciembre y marzo del año entrante, deberíamos tener la población vacunada”, indicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.



Es por esto que desde las Secretarías de Salud Departamental y Municipal se desarrollan diferentes estrategias para incrementar la velocidad de vacunación y así alcanzar esa inmunidad de rebaño con la meta del 70 % de la población vacunada antes de finalizar el año.



De hecho, el trabajo se comienza a intensificar en algunos municipios pequeños del Valle, en donde se pretende alcanzar pronto - en aproximadamente un mes- la inmunidad. Es por esto que para lograr este propósito, desde ayer inició un plan piloto en busca de alcanzar la inmunidad de rebaño en dos municipios del norte del departamento: La Victoria y Obando.

Así será la prueba piloto

Durante los próximos días, entre el jueves 17 y el lunes 21 de junio, la Secretaría de Salud Departamental adelantará en los municipios de La Victoria y Obando una prueba piloto de vacunar al 40 % de los residente de estas zonas.



Así lo explicó la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes: “Vamos a hacer un barrido de vacunación y vamos a vacunar al 40 % de la población susceptible entre 18 años y más a todas las personas sin importar su condición”.



Asimismo, la jefe de Cartera aseveró que se espera sea un proceso exitoso y además “sea la forma de comprobarle a los demás vallecaucanos la eficiencia de la vacuna. Tendremos cerca de 8000 dosis para vacunar en la cabecera urbana y áreas rurales cercanas”, dijo Lesmes.



En este sentido, Cristian Camilo Rojas, secretario de Salud de La Victoria, municipio donde inició ayer el plan piloto que se extiende hasta el sábado, comentó que durante los tres días se aspiran aplicar “3000 dosis del biológico de Pfizer para la población mayor de 18 años, y entre los 16 y 17 años tenemos 250 dosis de la vacuna de AstraZeneca; hemos habilitado seis zonas de vacunación -cinco urbanos y uno rural-”.



De lograrse el suministro de estas cantidad de antídotos “estaríamos muy cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño que es por encima del 70 % de la población, nos quedaría faltando solo alrededor de 1300 personas pendientes de vacunar”, aseguró Rojas.



Esto, teniendo en cuenta que en La Victoria hay cerca de 12.350 habitantes, de los cuales 8800 están habilitados para recibir la vacuna -sin incluir los menores de edad- y ya se han aplicado 4368 dosis de vacunas -con corte al 16 de junio-.



Asimismo, el funcionario Rojas recordó que para esta prueba piloto de vacunación el único requisito es que las personas residan en el Municipio, “no nos sirve que venga gente de otra parte porque nos va a quedar población sin vacunar y no se alcanza la inmunidad”, acotó.



Se prevé que en cinco semanas aproximadamente “se pueda empezar a ver el resultado de esta gran jornada de vacunación. La segunda dosis de Pfizer se aplica a los 21 días y después se debe esperar dos semanas para decir que tenemos una inmunidad completa en cada ciudadano”, subrayó Rojas.



Entre tanto, en el municipio de Obando el plan piloto inicia mañana sábado y se extiende hasta el lunes, 21 de junio. También, se espera vacunar a gran parte de la población que se sumará a las 3132 dosis que se han suministrado en este territorio.

¿Para cuándo más del 70 % de población inmunizada en el Valle?

Aunque ya la Secretaria de Salud del Valle señaló que el departamento podría alcanzar la inmunidad de rebaño a comienzos del 2022, expertos aseguran que la inmunidad podría lograrse este año si se incrementa el ritmo de vacunación y las personas acceden con mayor proporción a la aplicar del biológico.



En este sentido, Adalberto Sánchez Gómez, docente del Departamento de Microbiología y director del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, explicó que de acuerdo con las estimaciones realizadas, la inmunidad de rebaño se puede alcanzar cuando se tenga entre 55 % y 60% de personas vacunadas o que se hayan contagiado, pero manteniendo medidas restrictivas y de bioseguridad, “o cuando se logre el un 75 % u 80 % de población con resolución inmunológica ya sea por vacuna o por infección y no tener que utilizar ninguna medida restrictiva o de bioseguridad”.



Al respecto, agregó que establecer una fecha para alcanzar este porcentaje de inmunizados “es muy difícil de precisar porque lo que se pretendía por parte de las autoridades locales y nacionales es que en el segundo semestre de este año alcanzaremos el porcentaje de personas listas con algún tipo de protección inmune, a hoy con el comportamiento de las personas que no quiere vacunarse puede alterar esa cifra y podría estar postergando para finales de este año o a principios del próximo año”.



Asimismo, el epidemiólogo Robinson Pacheco indicó que “es incierto el momento en que estemos alcanzando la inmunidad de rebaño porque este obedece a unos modelos matemáticos y pienso que durante el siguiente trimestre no la alcanzaremos”.

Sigue en aumento fallecidos por covid

Este jueves el Ministerio de Salud reportó el mayor número de muertes por covid-19 en la ciudad de Cali. En total fueron 35 personas las que perdieron la vida a causa del virus. En el Valle se registraron 81 fallecidos.



”La ocupación de UCI no cede, está por encima del 98 %. Durante este fin de semana, en celebración del Día del Padre es necesario acatar las medidas de bioseguridad”, afirmó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



La funcionaria recordó que los megacentros estarán habilitados para vacunar a todos los mayores de 45 años.