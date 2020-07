Alcalde de Palmira dio negativo en segunda prueba de coronavirus

Natalia Moreno Quintero

El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, informó en la mañana de este jueves que el resultado de su segunda prueba para la detección del coronavirus es negativo, no obstante, permanecerá en aislamiento por unos días.



"Esta es la prueba hecha el 14 de julio: su resultado tardó 9 días y es negativo. El Ministerio de Salud determinó no practicar segundas pruebas a pacientes asintomáticos o leves para agilizar la detección de casos nuevos. Por precaución, seguiré aislado unos días, trabajando por Palmira", escribió Escobar en Twitter.



El Mandatario notificó sobre su contagio el pasado 2 de julio, cuando aseguró que no había tenido contacto estrecho con un caso confirmado, por lo que se estimaba que había contraído la enfermedad a través de uno de los casos registrados en las dependencias o entidades asociadas a la Alcaldía de Palmira.

A través de un mensaje en video compartido el 6 de julio en Twitter, Escobar indicó que se encontraba bien de salud y que en días anteriores había manifestado síntomas leves respiratorios.