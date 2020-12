Tulio Gómez volvió a ganarles la partida a sus críticos y a los hinchas de América de Cali

Daniel Molina Durango

Si hay alguien que sabe de tomar riesgos, recibir críticas y finalmente ganar, ese es Tulio Gómez, el máximo accionista del América de Cali.



Gracias a ese carácter, el empresario nacido en Manizales logró el ascenso del equipo a finales del 2016 y las estrellas catorce y quince en el escudo del ‘diablo’ logradas en el 2019 y ayer en El Campín de Bogotá.



Más allá de los cuestionamientos que le han hecho los aficionados rojos y hasta la prensa deportiva, Tulio ha demostrado a largo plazo que sus decisiones han terminado siendo las más acertadas.

De Guimaraes a Cruz Real

La historia de los éxitos más recientes del América comenzó a mediados del 2019, cuando llegó al club el técnico Alexandre Guimaraes.



El equipo americano venía de una irregular campaña en el primer torneo del año, y Tulio optó por un entrenador con experiencia mundialista (dirigió a Costa Rica en Corea y Japón 2002 y Alemania 2006), pero poco conocido en el medio, por lo que se generó una gran incertidumbre en la fanaticada roja.



Sin embargo, el máximo accionista rojo se salió con la suya y esa apuesta le resultó bien, porque el pasado 7 de diciembre el equipo levantó su título 14 mostrando un fútbol efectivo y aplicado tácticamente.

Pero la relación con Guimaraes se acabó con la pandemia, porque el veterano estratega tenía un jugoso salario que América no podía seguirle pagando en una época de pocos ingresos.



Entonces, el club tomó la decisión de buscar un entrenador más económico, y a la carpeta de la dirigencia roja llegó la hoja de vida de Juan Cruz Real, que a sus 44 años solo era recordado en el país por unas pobres campañas con Alianza Petrolera y Jaguares.



Como era de esperarse, las críticas volvieron a caer fuertemente sobre Tulio, quien, no obstante, en los medios de comunicación explicaba una teoría que para muchos, en ese momento, no tenía sentido.



“Cuando Guimaraes llegó lo criticaron y cuando se fue, también. Con Juan Cruz hemos hecho una buena elección. Si nos equivocamos, eso lo dirá el tiempo. Los técnicos no hacen milagros, y él en Jaguares y Alianza tuvo un rendimiento de acuerdo a los recursos que tenía”, afirmó en septiembre Gómez.



“Al principio de la temporada sumamos nueve refuerzos, entonces pienso que América tiene un buen equipo para pelear la Liga”, indicó en ese momento.



Esta lectura de la situación fue respaldada por el español Álvaro Rius, director deportivo del equipo.



Defender el proceso de Cruz Real, de todas maneras, no fue nada sencillo, sobre todo cuando la prensa empezó a cuestionarlo fuertemente por la dolorosa eliminación internacional a manos del Gremio de Porto Alegre en el último minuto.



En muchas oportunidades se llegó a decir que pasara lo que pasara con el equipo en este semestre, la decisión de no contar con el estratega argentino para el 2021 estaba tomada, hasta que fue el mismo Tulio el que dejó claro cuál era el apoyo que él le daba a su entrenador: “Ni lo vamos a sacar ni él va a renunciar como están diciendo”.



Ese riesgo, finalmente, valió la pena, porque América no solo logró el bicampeonato, sino que también volverá a jugar la Copa Libertadores, un torneo que espera afrontar con más altura la próxima temporada.



“A Tulio Gómez le han dado mucho palo, pero hay que reconocerle las cosas buenas Yo, por ejemplo, fui uno de los que critiqué la salida de Guimaraes”, dijo el exvolante Fabián Vargas en el programa radial Zona Libre de Humo.



Tulio celebró y seguirá celebrando, porque sus decisiones han conquistado estrellas.