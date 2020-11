Álvaro José Carvajal Vidarte

Trump insiste en fraude en elecciones y habla de inconsistencias, pero no presenta pruebas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a denunciar en la tarde de este jueves que hubo fraude en las elecciones a la jefatura de Estado de ese país y enumeró varias inconsistencias, aunque no presentó pruebas.



Se trata de la primera declaración del Mandatario desde la madrugada del miércoles, cuando se declaró ganador a pesar de que los conteos aún no habían terminado.



Según Trump "si cuentan los votos legales, gané la elección fácilmente; si cuentan los votos ilegales, ellos intentan robarnos la elección".



En su discurso, el mandatario enumeró distintas denuncias de tarjetones duplicados, votos que presuntamente llegaron tarde, supuestas prohibiciones a sus observadores electorales y presunta injerencia de autoridades demócratas. Incluso habló de una "maquinaria corrupta", aunque no mostró las evidencias.



Aseguró, sin embargo, que sí las tienen y recordó que ya iniciaron el proceso legal de reclamación en varios estados.



"Creemos que ganaremos la elección muy fácilmente, creemos que habrá muchos litigios, porque tenemos muchas evidencias, muchas pruebas", aseguró Trump.



Noticia en desarrollo...