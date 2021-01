Juan Felipe Delgado Rodriguez

Toque de queda y ley seca en Cali van de 11:00 p.m. a 5:00 am. de cada día esta semana

El toque de queda y la ley seca comenzarán en Cali a las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. Las medidas estarán vigentes desde este miércoles 27 de enero hasta el martes 2 de febrero.



Así lo confirmó el alcalde Jorge Iván Ospina, quien reconoció que el horario se flexibilizó un poco debido a la crisis económica que viven varios sectores comerciales.



"El toque de queda no será continuo porque nuestra economía no lo soportaría, pero tenemos que insistirle a los ciudadanos que deben permanecer en casa. Las medidas de pico y cédula y pico y placa se mantendrán", señaló.

Ospina aseguró que el toque de queda desde las 11:00 p.m. fue establecido así dado que "la exposición en espacios más intímos y de mayor relacionamiento social, donde se consume licor y se quitan los tapabocas son los puntos de mayor contagio. Necesitamos romper esas posibilidades de contagio en estos establecimientos".



El mandatario señaló que se convocará una cumbre de expertos, a la que asistirán los alcaldes de Jamundí, Yumbo y Palmira, el próximo viernes a las 11:00 de la mañana dado que "encontramos que hay un gran movimiento de personas entre nuestros municipios, y con ello una gran capacidad de contagio".



En cuanto a las Unidades de Cuidados Intensivos, Ospina afirmó que están estables. Sin embargo, el nivel de ocupación de las camas UCI en Cali este miércoles es del 95 %, según las cifras de la Secretaría de Salud Municipal.

"No hemos logrado reducir la alta ocupación que tenemos desde hace varios días, dado que hay pedidos de permanencia en cuidados intensivos prolongado, pero hemos logrado reducir un poco el número de demandas por día", apuntó.



El burgomaestre comentó que en los últimos días se han presentado un aumento importante en el número de casos y muertes por covid-19 en la ciudad debido a una mayor cantidad de pruebas realizadas y al retraso de algunas entidades de salud para reportar los casos.



"Por un lado hemos incrementado el número total de pruebas tomadas en la ciudad a través de las acciones de las empresas sociales del Estado, que este jueves se fortalecerán con varios puntos de tomas de muestras, lo que nos permite adelantar cercos epidemiológicos y captar factores de riesgo", dijo el alcalde.



Y agregó: "Tenemos un rezago informativo que nos llega tarde. Todavía nos están notificando casos de noviembre y diciembre".

Preocupa aumento de casos en el sur de Cali

El alcalde de Cali se mostró preocupado por el aumento de casos del nuevo coronavirus en el sur de la ciudad, por lo que se harán jornadas especiales de toma de muestras y sensibilización sobre el autocuidado.



"Debemos señalar que en barrios como El Caney y Valle del Lili el número de casos es realmente importante. Por eso nuestra Alcaldía, durante el viernes, sábado y domingo, desarrollará un agenda de presencia interinstitucional y de toma de pruebas masivas para tratar de sensibilizar a la comunidad de su autocuidado y realizar los aislamientos necesarios.



Sobre la razón del aumento de casos en estos sectores, el alcalde Ospina dijo no tener clara la causa, pero afirmó que puede ser por la indisciplina social.



"En esos barrios hay muchas edificaciones altas y unidades donde viven muchas personas. Además, en esos sectores se hay personas que provienen de otros sitios, como la población migrante. Puede que todo eso se conjugue, pero la verdad es que a nosotros nos ha venido marcando desde que empezó la pandemia las dificultades en Valle del Lili y El Caney; y esas dificultades deben ser superadas", comentó.



De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Municipal, con corte al 26 de enero, en Cali se han registrado 116.057 casos positivos de covid-19, de estos 105.738 han superado la enfermedad, mientras que 3274 han fallecido.



Los barrios donde más casos activos hay son: Valle del Lili (1685), Floralia (1310), Ciudad Córdoba (1221), El Caney (1191), Nueva Floresta (987) y Terrón Colorado (955).

El alcalde Ospina también comentó que, tanto la Alcaldía de Cali como la Gobernación del Valle, presentaron ante los entes de control el plan de vacunación.



"La Alcaldía y la Gobernación presentamos a la señora procuradora Margarita Cabello, el contralor Felipe Córdoba y a Carlos Camargo, defensor pueblo, los planes de vacunación. Ellos están haciendo acercamientos con los entes territoriales para conocer de cerca los planes que tenemos", puntualizó.

Más de 1.500 casos diarios por cuarto día consecutivo

Con los 1688 casos nuevos de covid-19 que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó este miércoles, el Valle registra cuatro días consecutivos con más de 1.500 casos diarios.



De acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Salud, INS, en el departamento se registraron 1542 contagios este domingo, el lunes 1524 y el martes la cifra fue de 1922 contagios.



En el boletín dan cuenta de 48 decesos por cuenta de la enfermedad, que se presentaron en Cali (28), Palmira (5), El Cerrito (3), Sevilla (3), Cartago (2), Tuluá (2) y de a uno en Yumbo, Pradera, Dagua, Candelaria y Bugalagrande.



Así pues, el departamento quedó con un balance general de 5.293 muertes y 168.849 contagios desde el inicio de la pandemia.