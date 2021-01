Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las medidas restrictivas de toque de queda y ley seca continuas decretadas en Cali y el Valle del Cauca desde el 31 de diciembre concluyeron al mediodía de este domingo 3 de enero.



Dichas disposiciones fueron impuestas con el ánimo de frenar la propagación de casos de covid-19 ante la alta ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos en la región.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, declaró a El País que, preliminarmente, el balance es positivo.

"En general, pienso que fue muy bueno; lo dicho en el decreto se cumplió. Lo digo porque personalmente estuve haciendo rondas en las ciudad", aseguró.



El funcionario dijo que los comparendos impuestos por desacatar las medidas fueron entre 500 y 600.



Sin embargo, expuso que las cifras que dejaron estos días de restricciones serán entregadas en las próximas horas.



Cabe resaltar que Cali regresará a los horarios de toque de queda y ley seca establecidos hasta fin de año. Es decir, de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. y de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. (cada día), respectivamente, durante este 3 y 4 de enero.



Lo mismo pasará en los demás municipios del Valle del Cauca, con la diferencia de que el toque de queda y la ley seca estarán vigentes solo este 3 de enero de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. (del 4 de enero).



"Hubo un buen comportamiento", apuntó Walter Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.



Y agregó: "Se impusieron alrededor de 800 comparendos en cerca de 32 municipios. Hubo una reducción del 60 % respecto a los homicidios del año pasado y del 50 % en accidentalidad. Impusimos 335 comparendos en las carreteras".

Los funcionarios coincidieron en que en los próximos días se evaluará, teniendo en cuenta el balance de la pandemia que entreguen las autoridades sanitarias, si para el próximo fin de semana, el cual es festivo, regresan estas medidas.



El 'pico y cédula' estará vigente hasta el 4 de enero tanto en Cali como en el resto del departamento.