Taxistas en Cali Con plan tortuga, taxistas protestaron este miércoles en Cali, piden controles a las 'apps'rotestaron este martes, piden más controles contra la informalidad

Erika Mantilla

Varios grupos de taxistas en Cali bloquearon algunas vías en el sur, el oeste y el oriente este miércoles. Caravanas y el denominado 'plan tortuga' se llevaron a cabo antes del mediodía en sectores como la Av. Roosevelt, La Portada y Puerto Rellena.



Los conductores piden más mayores controles al transporte informal en la ciudad y rechazan un proyecto de ley con el que se crearía la categoría del servicio de movilidad colaborativa en vehículo particular.



Los bloqueos se realizaron en la Autopista Suroriental, a la altura de la Carrera 46; en la Avenida 4 Oeste, en la intersección con 1N; y en el carril derecho en la Avenida Roosevelt con Carrera 39. Los conductores se concentraron en el centro, en inmediaciones al CAM.



Cerca de las 11:00 a.m., la Secretaría de Movilidad Municipal informó que acompañaba las movilizaciones para reducir la congestión vehicular en zonas aledañas.



Líderes del gremio afirman que pese a que en Colombia están vigentes leyes para regular el funcionamiento de aplicaciones móviles de transporte, algunas empresas se niegan a cumplir la normativa.



También se oponen al proyecto de Ley 003 que se discute en la Comisión y la Cámara de Representantes este martes. De ser aprobado, establecería la creación y regulación de la categoría del servicio de movilidad colaborativa en vehículo particular, y sería intermediado por plataformas tecnológicas.



⚠️#ATENCIÓN⚠️#AEstaHora se presenta bloqueos y plan tortuga en diferentes puntos de la ciudad por parte del gremio de taxistas, quienes protestan por nuevo proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República sobre plataformas tecnológicas.#CaliUnidaPorLaVida💙❤️💚 pic.twitter.com/w0WwSM4w5V — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) March 24, 2021

Cerca de la 1:00 p.m. el despacho de movilidad indicó que persistían bloqueos en las vías aledañas al CAM, en el centro de la ciudad, especialmente en la Avenida 2Norte donde solo está habilitada la circulación de vehículos por un carril.



A esa mista hora fue despejado el Túnel Mundialista.



También reportaron demoras en rutas como T31, E37, T47B ,T57A, E21 y E27, que cubren un tramo de la Calle 5 con Carrera 34, en sentido norte sur, por el paso de una de las caravanas.