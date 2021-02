Álvaro José Carvajal Vidarte

No lo olvide: Este es el pico y cédula en Cali para este martes 9 de febrero

El pico y cédula en Cali, estrategia para reducir aglomeraciones y ayudar a bajar el número de contagios de covid-19, sigue vigente durante todo el mes de febrero.



Así quedó consignado en el decreto 4112.010.20.0010 de 2021, expedido por el alcalde Jorge Iván Ospina, en el que se explica que la medida se mantendrá y será rotativa hasta el 28 de febrero, fin de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional.



Este martes, la medida permite a las personas con documento terminado en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) ingresar a establecimientos comerciales, realizar diligencias en entidades bancarias, financieras y notariales, y dirigirse a los puntos de atención al ciudadano en las entidades públicas.

El pico y cédula en Cali no aplica para los servicios de tránsito y el consumo en restaurantes y bares, así como las actividades realizadas en hoteles y servicios de hospedaje.



De igual manera, están exentos de la medida los ciudadanos que sirvan de apoyo a adultos mayores, personas en condición de discapacidad o enfermos con tratamientos especiales que requieren acompañamiento.



La restricción tampoco aplica para el personal médico y demás vinculado con la prestación del servicio de salud, debidamente identificados.



Cabe recordar que en todo el territorio urbano y rural de Cali están vigentes la ley seca y el toque de queda. Rigen hasta el 15 de febrero entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m., de cada día.

Cali suma 130.608 casos de covid-19 y 3.610 muertes por culpa de la enfermedad, de acuerdo con cifras de la secretaría de Salud Municipal.



Este lunes la ciudad reportó 340 contagios y 44 decesos, de los 456 positivos y 52 fallecimientos que tuvo el Valle del Cauca.



La ocupación de camas UCI en la ciudad, hasta este lunes, se mantenía por debajo del 90 %.