Álvaro José Carvajal Vidarte

El pico y cédula en Cali no limita la circulación de personas en la ciudad, sino que restringe el ingreso a diversos establecimientos con el fin de evitar aglomeraciones y disminuir el riesgo de contagio por covid-19.



La medida es de carácter rotativo y está vigente durante todo el mes de febrero, según el decreto 4112.010.20.0010 de 2021.



Este jueves, la restricción permite a las personas con documento que termine en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) ingresar a establecimientos comerciales, realizar diligencias en entidades bancarias, financieras y notariales, y dirigirse a los puntos de atención al ciudadano en las entidades públicas.

El pico y cédula en Cali no aplica para los servicios de tránsito y el consumo en restaurantes y bares, así como las actividades realizadas en hoteles y servicios de hospedaje.



De igual manera, están exentos de la medida los ciudadanos que sirvan de apoyo a adultos mayores, personas en condición de discapacidad o enfermos con tratamientos especiales que requieren acompañamiento.



La restricción tampoco aplica para el personal médico y demás vinculado con la prestación del servicio de salud, debidamente identificados.



Cabe recordar que en todo el territorio urbano y rural de Cali están vigentes la ley seca y el toque de queda. Rigen hasta el 15 de febrero entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m., de cada día.

Pico y cédula en Cali durante febrero de 2021:

Este miércoles, las autoridades sanitarias reportaron 925 nuevos casos de covid-19 en el Valle del Cauca, 654 de ellos en Cali, y 24 decesos por el virus Sars-CoV-2, todos en la capital del departamento.



Cali suma 131.757 de los 186.685 contagios de coronavirus en la región y 3.651 muertes de las 5.815 registradas en el Valle.



En todo el departamento hay un total de 193 camas UCI disponibles de las 1.125 habilitadas, lo que significa una ocupación del 82,8 %.