Pico y cédula en Cali para el martes 6 de abril

Erika Mantilla

Las personas con cédulas terminadas en número par (2, 4, 6, 8 y 0) son aquellas que están autorizadas este martes 6 de abril para ingresar a establecimientos comerciales y entidades bancarias y financieras en Cali.



Así quedó establecido en el Decreto 4112.010.20.0175 de 2021, donde la Administración Municipal especifica que la medida no aplica para restaurantes, hoteles y/o similares, con el fin de no afectar la reactivación económica en la ciudad.



En el decreto también se determinó la implementación del toque de queda, que rige entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente, en toda el área rural y metropolitana.



Todas estas disposiciones fueron definidas por la Alcaldía de Cali, que se acogió lo ordenado por el Gobierno Nacional para evitar el aumento en los contagios de coronavirus.

En los otros municipios del Valle del Cauca también está vigente la medida, por determinación de la Gobernación Departamental.



En Cali y la región también se decretó el toque de queda: mientras en la ciudad inicia a las 8:00 p.m. de cada día, la restricción en las demás localidades rige a partir de las 10:00 p.m. En ambos casos se extiende hasta las 5:00 a.m. de la siguiente jornada.