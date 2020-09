Personas sacan a la fuerza un cuerpo sospechoso de covid-19 de Medicina Legal en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Un grupo de personas entró por la fuerza a las instalaciones de Medicina Legal y retiraron por la fuerza el cuerpo de un joven sospechoso de covid-19.



El hecho se registró en horas de la noche de este viernes. Ni el personal de esta entidad ni las autoridades se han pronunciado sobre este suceso.



El cuerpo que fue retirado de Medicinal Legal fue identificado como Jhonatan Alexis Cifuentes González, de 18 años de edad, quien trabajaba como peluquero.



De acuerdo con una de las personas que ayudó a sacar el cuerpo de las instalaciones de Medicina Legal, el cuerpo que retiraron fue víctima de homicidio e ingresó a la Clínica Nuestra por un impacto de bala en la cabeza el pasado martes y falleció al día siguiente en horas de la mañana.

Puede leer: Cali superó las 1500 muertes por covid-19 este viernes

Un familiar de la víctima comentó que “el día miércoles llegué a la clínica. Me dicen que hay que hacerle un examen y que viene un médico de la Clínica Valle del Lili a decirnos qué es lo que se debe hacer. Este médico nos dijo que mi sobrino está en óptimas condiciones para ser donante de órganos, que si podemos hacerlo. Nosotros estuvimos de acuerdo”.



Según el familiar de Cifuentes González, minutos después de la charla con el médico les comunicaron que su familiar ya no podía ser donante porque era sospechoso para covid-19.



"Si es cierto que él tenía covid, ¿por qué se activaron las alarmas?, ¿por qué no nos hicieron exámenes a nosotros y no nos aislaron? Nadie se ha manifestado con lo que supuestamente debe hacerse con un paciente covid-19. Nadie nos quiere aclarar qué es lo que pasa", afirmó.



De acuerdo con esta persona, la familia sacó el cuerpo de la morgue, lo abrieron y comprobaron que se trataba del joven asesinado.