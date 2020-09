Jorge Iván Ospina lamenta asesinato de policía y asegura que la inseguridad "sigue acechando" en Cali

Natalia Moreno Quintero

Desde su cuenta de Twitter, el alcalde Jorge Iván Ospina se refirió a los hechos de inseguridad que han golpeado a los caleños en los últimos días, como la muerte de un policía al evitar un atraco este sábado en el suroriente de la ciudad.



Se trata del intendente Darwin Hernández, quien falleció este sábado en medio de un tiroteo registrado en la Calle 29 con Carrera 40A del barrio La Independencia, tras perseguir a unos presuntos delincuentes que habrían cometido un hurto en el barrio El Limonar.



"El momento es especialmente difícil. Ya no vivimos las complicadísimas situaciones de hace 20 años con secuestros masivos como el 18, La María o la Asamblea. No tenemos 4500 homicidios por año, ni centenares de secuestros de empresarios , industriales y agricultores. Tampoco la muerte de una decena de miembros del Ejercito en las goteras de Cali (Pichindé), ni magnicidios como el de Monseñor Isaias Duarte C", escribió el Alcalde.



"Sin embargo sigue la inseguridad acechando y acabando con la vida de hombres y mujeres invaluables. La inseguridad ha mutado a otras formas y categorías, sigue estando allí en el asesinato artero y premeditado de un sicario y manifestada como cuando un hombre valioso de la Policía Nacional fallece al evitar un atraco. Sigue y se expande como noticia desde las redes sociales, constituyéndose en el principal objetivo a conquistar como ciudad", añadió.



Según expresó el alcalde en las redes sociales, atacar la inseguridad en la capital vallecaucana -que define como el principal y más importante objetivo de su administración- solo podrá ser logrado si todas las agencias del Estado en el nivel local, regional y nacional trabajan para ello. Además, si se amplía la participación ciudadana y se emplean nuevas tecnologías.



"Pero, ante todo, legitimando al Estado", subrayó.



Además del hecho en el que perdió la vida el intendente Hernández este sábado, en las últimas 24 horas se conoció la muerte violenta de siete personas en la capital vallecaucana, así como el robo a una estación de gasolina y a un restaurante en el sur de la ciudad.

