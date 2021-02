Murió Chick Corea, compositor y músico leyenda del jazz

Andrés Camilo Osorio

Chick Corea, el gran compositor estadounidense de jazz y pionero del teclado eléctrico, murió el 9 de febrero a los 79 años, a raíz de un raro cáncer, indicó un comunicado en su página Facebook.



"Quiero agradecer a todos quienes a lo largo de mi camino han ayudado a que los fuegos de la música sigan ardiendo fuerte", escribió Corea en un mensaje antes de morir que su equipo difundió en forma de comunicado.



"Es mi esperanza que aquellos que se sienten inclinados a tocar, escribir, actuar o algo similar, lo hagan. Si no es por ustedes, que sea por el resto de nosotros. No solo el mundo precisa de artistas, sino que además es muy divertido", añadió.



El comunicado señaló que el cáncer fue descubierto "muy recientemente".

El compositor, autor de "Spain", "La Fiesta" o "500 Miles High", era parte de un grupo selecto de talentos junto a Herbie Hancock y Keith Jarrett que emergieron como algunos de los pianistas más influyentes del siglo XX.



"A través de su vida y su carrera, Chick se deleitó en la libertad y la diversión de crear algo nuevo", sostuvo el comunicado.



"Aunque él sería el primero en decir que su música decía más que las palabras", señaló el comunicado, Corea dijo a sus "increíbles amigos músicos" que fueron como una familia para él que "ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con todos" ellos.



Chick Corea ganó 23 premios Grammy y estuvo nominado en 60 ocasiones. Grabó 81 álbums de estudio, 17 álbums en vivo y 8 discos compilatorios.



Su álbum ' Now He Sings, Now He Sobs' grabado en 1968 recibió en 1999 el premio Grammy Hall of Fame. El Salón de la Fama de los Grammy reconoce y honra a la grabaciones por su importancia musical histórica.

"Mi misión ha sido siempre llevar la alegría de crear a todos los sitios que pudiera, y haberlo podido hacer con todos los artistas que admiro tan profundamente ha sido la riqueza de mi vida", escribió Corea.