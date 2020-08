Minsalud desmiente compra de 16 millones de dosis de posible vacuna contra el covid-19

Natalia Moreno Quintero

Imagen de referencia. Pese a que hay varias candidatas a vacunas contra el covid-19, la OMS aún no ha aprobado ninguna.

El Ministerio de Salud y Protección Social desmintió una información divulgada por varios medios de comunicación, que indica que el país habría adquirido 16 millones de dosis de una posible vacuna contra el coronavirus.



A través de Twitter, la máxima autoridad en salud indicó que "no es cierta la información que circula en medios sobre la compra, por parte del Gobierno colombiano, de 16 millones de dosis de vacunas contra la covid-19. Seguimos avanzando con estrategias multilaterales y bilaterales para el acceso a la vacuna".



El supuesto acuerdo, según indicó un medio de comunicación nacional, habría sido suscrito con la farmacéutica estadounidense Pfizer e incluiría, a manera de cláusula, que si la posible vacuna no pasa la fase tres de pruebas, no habría negociación.

Según ha indicado el Gobierno Nacional, Colombia hace parte del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, OMS, a través del cual se pretende lograr una distribución equitativa de la vacuna contra el covid-19 cuando esta sea aprobada.