Álvaro José Carvajal Vidarte

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó este viernes que dio positivo por covid-19 en las últimas horas.



La funcionaria confirmó que en este momento se encuentra en aislamiento y que su estado de salud es bueno.



"Ayer (jueves) me realicé la prueba de covid-19, ya que tenía previsto viajar a la Cumbre de Gobernadores en Manizales. Informo a los colombianos que el resultado fue positivo. Gracias a Dios, me encuentro en buen estado de salud cumpliendo el aislamiento correspondiente", confirmó la funcionaria en su cuenta de Twitter.



Añadió que "en cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud, hacemos cerco epidemiológico. Reitero el llamado a los colombianos a no bajar la guardia y a acatar las medidas de bioseguridad, pues la pandemia es una realidad, que nos puede afectar a todos".



Finalmente, dijo que es momento de fortalecer la espiritualidad y aumentar las medidas de cuidado y protección.



"Es una prueba que, sin lugar a dudas, debemos afrontar con humildad y sabiduría, siguiendo las recomendaciones médicas para continuar honrando la promesa de valor que le hice a los colombianos", puntualizó.



La vicepresidenta entra así en la lista de altos funcionarios que han contraído el virus, entre los que se encuentran el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, el alto Consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y el actual Defensor del Pueblo Carlos Camargo, además de varios congresistas (la más reciente fue la senadora María del Rosario Guerra) y el comandante de la Policía, Óscar Atehortúa.



