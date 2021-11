El Presidente Iván Duque rechazó las declaraciones entregadas al noticiero CM& por Iván Márquez, antiguo comandante de las FARC que se apartó del proceso de paz con el Gobierno y ahora lidera la disidencia Segunda Marquetalia.



“Queremos un Gobierno que se la juegue toda por la paz completa, que retome las conversaciones con el ELN, que abra un capítulo de diálogos con todas las insurgencias y que hable también con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo que han expresado desde hace años su disposición de acogimiento a la justicia", aseguró Márquez en la entrevista.



En su cuenta de Twitter, el presidente Duque manifestó: “Al narcoterrorista alias 'Iván Márquez', protegido por dictadura de Maduro, le expreso que a la “paz completa”, que hace referencia, se llegará capturando o dando de baja a miserables como él, no dándoles concesiones. Que quede claro: les espera el mismo camino de alias 'Otoniel'”.

Por su parte, el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, afirmó que Márquez y los miembros de la Nueva Marquetalia no son un grupo con motivaciones políticas, por el contrario están dedicados a actividades delictivas y al narcotráfico.



“Los victimarios, quienes están perpetrando homicidios a los defensores de derechos humanos, a los firmantes, a los líderes sociales, con precisamente ellos que con su actuar delictivo se desarrollan estos homicidios”, expresó Restrepo.



El comisionado también reiteró que a esos delincuentes que les quedan tres caminos: ser dados de baja y neutralizados por el Gobierno, que sean capturados por la fuerza pública o que se entreguen y hagan uso de la legalidad.



Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, manifestó: “El descaro del narco terrorista Iván Márquez, no tiene límites. Paz total para Colombia la tendremos cuando terroristas como usted sean capturados o neutralizados en operaciones militares. Nuestra fuerza pública no descansará hasta que pague por sus crímenes, sin concesiones”, expresó Palacios en su cuenta de Twitter.