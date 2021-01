Alejandro Cabra Hernandez

Los Juegos Olímpicos, el evento más importante del mundo del deporte, estarían a punto de ser cancelados oficialmente. El gobierno japonés habría tomado la determinación de no realizar los juegos de Tokio, aplazados inicialmente un año por la pandemia del covid-19, según informó el diario británico The Times.



Según el medio, “el gobierno japonés ha concluido en privado que los Juegos Olímpicos de Tokio tendrán que cancelarse debido al coronavirus, y el enfoque ahora está en asegurar los Juegos para la ciudad en el próximo año disponible, 2032″. Así las cosas, el magno evento no se volvería a celebrar sino hasta París 2024.



La información la habrían entregado importantes fuentes gubernamentales niponas. “Hay acuerdo en que los Juegos, ya postergados un año, están condenados”.



Según The Times, ante la dureza de la noticia, los organizadores buscan una forma más amigable de comunicarla. “Encontrar una forma de anunciar la cancelación que salve las apariencias y que deje abierta la posibilidad de que Tokio sea el anfitrión en una fecha posterior”.



En días anteriores, tanto el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de los Juegos han insistido en que el mundo sí vivirá la cita de los anillos.



Thomas Bach, presidente del COI, y Toshiro Muto, presidente del Comité Organizador, declararon en las últimas horas que los JJ.OO. se desarrollarían en las fechas estipuladas.