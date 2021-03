Hasta $20 millones de recompensa por información sobre crimen de estudiante de Univalle

Erika Mantilla

El alcalde Jorge Iván Ospina anunció que la Administración Municipal entregará hasta $20 millones de recompensa por información que permita la captura de los responsables del asesinato de Jefferson Noriega, el joven estudiante de Univalle que perdió la vida en medio de un presunto asalto el día domingo.



"Nuestra Alcaldía ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para quien nos de información", escribió el mandatario caleño en Twitter, cerca de las 8:30 p.m.



Ospina aseveró que "cada muerte violenta conmueve y duele. Lo ocurrido con el talentoso Jefferson Noriega, estudiante univalluno de 21 años, no puede quedar en la impunidad".



También hizo un llamado a la ciudadanía que pueda conocer el paradero o las identidades de los agresores para que colaboren con la investigación que adelantan las autoridades.

Cada muerte violenta conmueve y duele, lo ocurrido con el talentoso joven Jefferson Noriega, estudiante de 21 años univalluno , asesinado el fin de semana no puede quedar en impunidad , nuestra Alcaldía ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para quien nos de información — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 11, 2021

Lo que dicen los testigos

De acuerdo al testimonio que entregó la pareja sentimental de Jefferson, el robo ocurrió el domingo 7 de marzo, cuando se desplazaban en un vehículo adscrito a la aplicación InDriver, en el que viajaban cuatro pasajeros y el conductor.



En el recorrido realizarían dos paradas, la primera en el barrio Las Orquídeas y luego se desplazarían hasta Ciudadela del Río Cali. Al parecer, el conductor no siguió las indicaciones sobre la ruta que preferían y terminaron frente al centro comercial Río Cauca.



"Llegamos a la glorieta que hay después de la Terminal del MÍO Andrés Sanín. El conductor debía coger hacia la Calle 103, pero decidió seguir derecho, en una calle destapada que hay frente al centro comercial Río Cauca el carro dejó de funcionar", detalló.



En ese lugar fueron abordados por dos hombres, uno de ellos portando un arma de fuego, quienes los intimidaron, los golpearon y les robaron sus pertenencias. Dijo que Jefferson recibió el disparo para protegerlo.



"Uno de ellos me pidió el dinero y decidí entregarle mi billetera. La abrió tan bruscamente que no encontró nada y eso hizo que se enojara. Escuché cuando Jefferson les dijo en tono suplicante que no me golpearan. Sin embargo, al no encontrar dinero, el asaltante comenzó a decirle al hombre armado que me disparara".



Uno de los golpes que recibió lo dejó aturdido en ese momento y cuando recobró el conocimiento supo que el joven estaba gravemente herido.



"Es muy duro que le arrebaten la vida a un joven tan espontáneo, tan especial, tan estudioso. Era una persona única, estaba muy feliz por haber entrado a la universidad", manifestó.



Luego de accionar el arma, los atracadores se fueron del lugar y el carro "funcionó de nuevo". Metros más adelante se detuvo por los gritos de las mujeres que se encontraban en el auto, alteradas porque Jefferson se estaba desangrando.