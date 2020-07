Habrá toque de queda y ley seca en Cali hasta el 31 de julio

Erika Mantilla

Desde este viernes y hasta el próximo 31 de julio, en Cali regirá el toque de queda y ley seca como parte de la estrategia con la que la Alcaldía busca desacelerar los contagios de covid-19 en la ciudad, durante el periodo que expertos consideran el pico de la pandemia.



De acuerdo con el decreto 4112.010.20.1407 de 2020, expedido por la Alcaldía, este fin de semana (24, 25, y 26 de julio) el toque de queda irá de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. y entre semana (27, 28, 29 y 30 de julio) irá de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.



La ley seca, medida que prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes, señala el documento, inicia este viernes 24 de julio a las 6:00 p.m. y se extenderá hasta el viernes 31 de julio a las 5:00 a.m.



También fue decretada la alerta roja en las Comunas 5, 10, 15, 16, 20 y 21, "como zonas de calor y geográficas de riesgo por las tasas de mortalidad, letalidad, porcentaje de positividad y número de casos" de covid-19.



Adicionalmente, fue ordenado el cierre temporal, desde las 9:00 p.m. de este viernes 24 de julio hasta las 6:00 a.m. del lunes 27 de julio, de los espacios públicos del "Parque Lineal El Ingenio (Carrera 83 entre calles 13 y 20), Cancha Dakota (Carrera 1D Bis con calle 58), Parque Capri (Carrera 78a con 10a), Parque Barrio La Flora, Parque 72 W, Parque de La Salud (Pance), zona de embalse Cañaveralejo, y el acceso a los Cerros de las Tres Cruces y Cristo Rey", expone el decreto.

Entre tanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que la Administración Municipal seguirá trabajando para aumentar el número de unidades de cuidado intensivo y reducir su nivel de ocupación, que hasta el jueves era del 80 %.



"Tenemos que seguir instalando más de estas unidades para que el servicio que le prestamos a los pacientes sea el adecuado", aseguró.



También dijo que se movilizarán los hospitales móviles a los territorios más afectados por la pandemia del covi-19 "para seguir haciendo tamizajes para identificar a los contagiados y mantenerlos aislados".



El mandatario caleño afirmó que no se autorizará la reactivación de parques y que se mantendrán las restricciones a sectores de la economía que aún no cuentan con el aval del Gobierno Nacional porque el riesgo de contagio es muy alto en esta fase de la emergencia.



"Comprendo el impacto a la economía que todo esto ha traído (...) pero llegamos al momento más álgido de la pandemia y no podemos dar apertura a este tipo de servicios", explicó.

Cuarentena voluntaria

El alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado a la ciudadanía para que a partir de este sábado 25 de julio y durante los próximos ocho días permanezca en lo que han denomina cuarentena voluntaria.



"Apelamos a la responsabilidad de los caleños para que se mantengan aislados, sin puntos de contacto con otras personas ni reuniones familiares", para reducir la velocidad de los contagios en la ciudad.



Especificó que aún no está descartada una cuarentena obligatoria en Cali, y que su implementación dependerá de los resultados que arrojen los indicadores en las siguientes semanas.