Gobierno solicitará revisión de fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la protesta social

Luego de una reunión adelantada este miércoles, en la Casa de Nariño, junto al presidente Iván Duque y altos funcionarios del Gobierno, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se pronunció sobre el fallo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que ordena proteger el derecho a la protesta.



Acerca de la providencia manifestó que el Gobierno solicitará "respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020".



El fallo en mención proviene de una acción de tutela presentada por un grupo de personas contra del Presidente de la República, el Ministro de Defensa y la Policía Nacional, por las actuaciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, Esmad, en las manifestaciones del pasado 21 de noviembre.



La decisión tiene 14 puntos, entre los que se destaca la suspensión durante 48 horas del uso de escopetas calibre 12 por parte de los miembros del Esmad.



Para Trujillo, la actuación de el Esmad solo se produce "ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas".



De acuerdo con la Corte, dentro de 30 días las autoridades deben expedir un protocolo que permita a las organizaciones defensoras de los derechos humanos verificar capturas y traslados de personas durante las protestas.



Por su parte, el ministro de Defensa señaló que 105 países, incluido Colombia, tienen fuerzas como el Esmad para controlar disturbios, las cuales "continuamente actualizan y mejoran sus protocolos de actuación".

"Las actuaciones de integrantes de la fuerza pública que en el marco de la protesta violen la ley, son individualizadas y sancionadas por las autoridades competentes y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley", destacó Trujillo.



Y enseguida añadió que el Gobierno seguirá enfrentando "el vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo, como es su obligación constitucional".



En el fallo, el alto tribunal también ordenó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pedir disculpas públicas, en un lapso de 48 horas, por los excesos de las autoridades durante las manifestaciones.



Sin embargo, no fueron presentadas durante esta intervención adelantada por el titular de la cartera de Defensa.



En cambio, expuso que el Esmad no incurre en excesos, "y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019 en los que pudo existir exceso de la fuerza pública, corresponden a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos".



"Esos comportamientos individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos, actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por las autoridades competentes, quienes serán las llamadas a establecer, o no, la responsabilidad individual", concluyó.