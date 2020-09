Gobierno estableció protocolo para la venta de licor en bares y restaurantes

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 1569, levantó la prohibición de venta de licores para consumo en restaurantes y bares.



Esta categoría representa cerca del 40% de las ventas en restaurantes, el 50% en gastrobares, el 85% en bares y el 100% en discotecas.



De acuerdo con lo estipulado por el Gobierno central, este protocolo es el primer paso para dar vía libre a la venta de licor, que será autorizada por el Ministerio del Interior.



La vigilancia del cumplimiento de este protocolo está a cargo de la Secretaría de Salud del municipio donde esté ubicado el establecimiento.



Los protocolos son básicamente los mismos que se han venido manejando, tales como: toma de temperatura, tamizajes, uso de tapabocas (obligaotrio), lavado de manos, mantener el distanciamiento y llevar alcohol glicerinado mínimo al 60%.



Además, informó que los establecimientos que deseen volver a ofrecer este servicio tendrán que tramitar el permiso con las Alcaldías, quienes serán las encargadas de verificar que se cumplan con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.



Manuel Pineda, presidente de Asobares, capítulo Valle, y Acoes, Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cali, le contó a El País que son cerca de 1500 establecimientos en la capital del Valle los que se benefician de esta decisión.



"El gremio recibe con mucha felicidad esta noticia. Estamos esperando la autorización del viceministro del Interior para que podamos empezar la segunda fase de el plan piloto", contó.

De acuerdo con Pineda, la segunda fase del plan piloto se empezará a implementarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y se contará con el acompañamiento de la Administración Municipal.



"Con el Alcalde hemos hablado para retomar el formato de los 'Aguaelulos' mientras le damos tiempo a todos los establecimientos para que puedan implementar los protocolos de bioseguridad", dijo.



Con respecto a los más recientes hechos de desorden en la ciudad, el presidente de Asobares comentó que dentro de los 'Aguaelulo' se tuvo el 100% de cumplimiento de protocolos.

"Dentro de los 'Aguaelulos' del Parque Alameda y el Bulevar del Río el comportamiento fue ideal. Aunque no desconocemos que en algunas zonas de la ciudad y en el kilómetro 18 hubo inconvenientes, pero eso se sale de nuestro control. Nosotros podemos garantizar todo dentro del plan piloto", indicó.

En cuanto a la fecha de implementación de esta fase, Pineda señaló que si la autorización del Ministerio del Interior llega antes de este jueves 10 de septiembre, se podrán retomar los 'Aguaelulos', con venta de licor, a partir de este fin de semana.



"Si la autorización no llega antes del jueves, la segunda fase la comenzaríamos el siguiente fin de semana (18, 19 y 20 de septiembre) porque tenemos que garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y eso requiere tiempo, no podemos improvisar", detalló.



Por último, el mandatario de ese gremio hizo un llamado a la comunidad para que se respeten todos los protocolos, ya que de eso depende que esta fase se mantenga.



"Quiero hacerle un llamado a toda la comunidad para que tengamos un buen comportamiento. Necesitamos mostrar nuestro civismo porque tenemos los ojos de todo el país sobre nosotros. Esta autorización es una gran responsabilidad y tenemos que demostrar que sí podemos. No queremos que más empleos se pierdan", concluyó.

Cabe recordar que de las 50.419 personas que se han contagiado de covid-19 en Valle del Cauca, 36.925 se han recuperado, de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud Departamental.