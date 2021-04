Estiman daños por más de $80 mil millones en Cali tras primera jornada del Paro Nacional

Erika Mantilla

Durante la caótica jornada del 28 de abril en Cali por el Paro Nacional habría daños "en inmuebles y patrimonio" que superan los $80 mil millones, según el alcalde Jorge Iván Ospina.



El mandatario aseguró que durante las protestas "hubo dos momentos: el de la movilización, derecho que tienen los ciudadanos consagrado en la Constitución, y al mismo tiempo por otro lado, hubo un atentado aleve y premeditado con el interés de dañar a Cali".



Aunque el miércoles indicó que una persona falleció en el oriente, en medio de los desórdenes, Ospina aclaró que pese a la magnitud de los hechos "no tenemos ningún fallecido durante las protestas".



No obstante, se investiga la veracidad de algunos videos que circulan en redes, en los que se observan personas lesionadas. El mandatario insistió que en Cali se ordenó evitar el uso excesivo de la fuerza así como la circulación de armas letales durante la jornada.



"Desafortunadamente, hubo 55 heridos, entre ellos 40 con lesiones leves, mientras que los quince restantes sufrieron traumas moderados y graves. Cinco de ellos aún están recibiendo atención médica", detalló.

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. Foto: Cortesía para El País

También advirtió que cada "ciudadano venezolano que participe en actividades delictivas, debe ser deportado", al referirse a la identificación de varios extranjeros en los saqueos a supermercados, almacenes de cadena y otros establecimientos comerciales.



"No estoy en contra de la migración porque hay grandes mayorías de extranjeros apoyando al desarrollo de Cali, pero el grupo que participó activamente de estos hechos han sido identificados, algunos detenidos y no nos queda más que la deportación", señaló.



Finalmente dijo que "quienes promovieron la movilización hoy no dan cuenta de la irresponsabilidad. Sin duda tienen derecho constitucional, pero no tienen derecho a que en medio de esta, ocurran hechos vandálicos y ahora estén con los labios cerrados. Demuestra una falta de evaluación de contexto criminal y por la pandemia, por eso deben darle respuesta a la sociedad por lo ocurrido".

"Creo que fue fraguado para crear espacios de tensión en un país que necesita acuerdos. No me queda duda de que hubo planificación", dijo el alcalde.

Lea además: Sector privado y comerciantes rechazan actos de violencia durante jornada del paro nacional

Este jueves continúa el Paro Nacional

El secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, informó que habrá al menos cinco puntos de la ciudad con concentraciones, luego de que el Comité del Paro Nacional anunciara que tendría una segunda jornada de actividades este jueves.



Uno de ellos es Sameco, donde desde las 6:00 a.m. se registra un bloqueo e incluso ya se han presentado choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía que hace presencia en la zona.



Además, la Secretaría de Movilidad confirmó que se presenta un taponamiento en Cascajar, al sur de Cali, pero reportó normalidad en otros puntos estratégicos como La Portada de la Vía al Mar y el Parque de Las Banderas.