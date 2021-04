Erika Mantilla

La medida no aplica para restaurantes, hoteles y/o similares, con el fin de no afectar la reactivación económica en Cali.

El 'pico y cédula' en Cali para el sábado 10 de abril permite a las personas cuyo documento de identidad termina en dígitos pares (2, 4, 6, 8 y 0) ingresar a establecimientos comerciales y entidades bancarias y financieras.



Así quedó establecido en el Decreto 4112.010.20.0175 de 2021, donde la Administración Municipal especifica que la medida no aplica para restaurantes, hoteles y/o similares, con el fin de no afectar la reactivación económica en la ciudad.



En la norma también se implementó el toque de queda en el área metropolitana y rural de la capital del Valle, el cual rige entre las 8:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del siguiente.



La ciudad se acogió así a lo determinado por el Gobierno Nacional el pasado domingo 4 de abril, ante el aumento en los indicadores y la posibilidad de enfrentar un tercer pico de la pandemia.



