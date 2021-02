Natalia Moreno Quintero

Tras la realización del tercer simulacro de vacunación en preparación para la inmunización de la población frente al covid-19, el alcalde Jorge Iván Ospina señaló que la ciudad se encuentra lista para la primera etapa del plan de vacunación, en la que se espera aplicar el biológico al personal de la salud que trabaja en la primera línea de atención del virus, así como a los mayores de 80 años.



"Estamos preparados para la primera fase. Estamos apostándole a vacunar en la primera fase 75.000 personas, de estas 20.000 serían personal de la salud vinculado estrechamente a tareas covid, unidades de cuidados intensivos, servicios de urgencias, y 50.000 serían adultos mayores de 80 años identificados en nuestra pirámide poblacional", dijo el Alcalde.



"Estamos en el objetivo de poder vacunar 3.500 personas por día en esta primera fase y estamos que vacunamos", subrayó.



En la mañana de este miércoles se adelantó una jornada de vacunación contra la influenza que sirvió como ensayo para evaluar protocolos como el agendamiento de citas, el transporte de los medicamentos y la aplicación de los mismos.



Al respecto, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, aseguró que su cartera está lista y que a continuación evaluarán la preparación de las IPS, entidades que se encargarán de la inmunización frente al covid-19 en todo el país.

Lea además: "Si la indisciplina se mantiene, el tercer pico de la pandemia será realmente difícil": Ospina



En relación con la información que circula en redes sociales y que pone en duda la seguridad y efectividad de las vacunas contra el covid-19, el alcalde Jorge Iván Ospina recordó a los ciudadanos que gracias a los procesos de vacunación se han superado enfermedades como la poliomielitis, la viruela, el sarampión y la rubéola congénita.



"No podemos ahora angustiarnos con la vacuna del covid cuando nos va a ayudar a superar el problema, no solo porque nos reduce las muertes y reducirá la posibilidad de que las personas adelanten la manifestación severa de la enfermedad y vayan a cuidados intensivos, sino que nos dará la protección para poder recuperar nuestras habituales actividades sociales, culturales, de servicios y económicas", afirmó.



De otra parte, el mandatario fue enfático al señalar que en este momento no hay vacuna de venta libre en el país y será provisionada de manera gratuita por el Estado a través del gobierno local. "Y todo aquel que identifiquemos que esté promocionando venta de vacuna, va a ser judicializado", indicó.