Delirio obtuvo récord Guinness para Cali, en vísperas de su cumpleaños 484

Alejandro Cabra Hernandez

Se hizo oficial. Lo que se rumoraba desde hace varias semanas hoy es una realidad: Cali posee el récord de mayor número de videos de personas bailando la misma canción subidos a Facebook en una hora.



Cerca de 120 mil personas, motivadas por la Fundación Delirio, hicieron posible que la ciudad celebre un nuevo récord en la víspera de su cumpleaños 484, a celebrarse este sábado. En total, 343 videos fueron aprobados por Guinness World Records, organización que otorga el galardón.



Este es un hito, pues se trata del primer récord de este formato logrado en toda América Latina, no sólo en Colombia.

Así se obtuvo el récord

La producción de un evento que por más de 10 semanas puso a trabajar al equipo de la Fundación Delirio, rindió sus frutos de manera satisfactoria luego de que Guinness World Records certificara 343 videos de personas bailando al ritmo de ‘Cali Pachanguero’ del Grupo Niche el pasado 28 de junio de 2020.



“En Cali nos llaman baile” fue el nombre que recibió el evento mediante el cual se realizó la convocatoria de participación, contó con testigos independientes que estuvieron a cargo de recopilar las evidencias necesarias a ser evaluadas por Guinness World Records. Este viernes, tras varios días de investigación y análisis, el equipo de récords de Guinness World Records, nombró oficialmente a Fundación Delirio como poseedor de este título de récord.



Durante la transmisión del evento se conectaron personas desde todos los puntos cardinales de Colombia: Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira, Bogotá, Tunja, Tenjo, Barranquilla, La Calera, Cartagena, Montería, Medellín, Popayán, entre muchos otros.



Personas del exterior también respondieron a la convocatoria, conectándose desde países como Ecuador, Honduras, Canadá, Perú, Francia, Estados Unidos, México, etc.



Los escenarios de baile brillaron por su versatilidad: algunos lo hicieron desde la sala, otros desde la cocina, las alcobas, el balcón, la terraza, junto a la piscina, el jardín, el andén; pero también bailaron desde la finca, la playa, desde lugares emblemáticos de las ciudades como los parques, las playas, la Estatua de la Libertad en Nueva York, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en Cali y muchos más.



Andrea Buenaventura, directora de la Fundación Delirio, señaló que “estamos muy contentos y emocionados porque logramos una vez más demostrar que el baile es una de nuestras formas de comunicación. Nos propusimos batir un nuevo récord mundial y lo conseguimos con la satisfacción de contarle al mundo que en Cali sabemos hacer lo que más nos gusta, bailar, pero que sabemos hacerlo desde la comodidad de nuestras casas cumpliendo con las normas actuales de bioseguridad”.



Tratándose de un récord de regalo para Cali en su cumpleaños #484, muchos de los cibernautas atendieron las recomendaciones de la Fundación Delirio y se vistieron para la ocasión con camisetas de la selección Colombia y de algunos de nuestros equipos de fútbol más reconocidos como América y Deportivo Cali.



Otros bailaron descalzos, en medias, en tenis, en botas, en tacones o plataformas, en jeans, en licras, en uniforme de trabajo, shorts o sudaderas. No faltaron quienes prefirieron disfrazarse y hasta ponerse sus mejores galas de fiesta acompañados de máscaras, antifaces, sombreros y banderas. Bailaron también niños de todas las edades, miembros de la comunidad LGTBI, jóvenes, adultos mayores, personas con limitaciones de movilidad, jóvenes con síndrome de down, mujeres embarazadas, parejas, grupos de amigos y familias enteras. ‘



En Cali Nos Llaman Baile’ fue un ejercicio colaborativo donde los hijos grabaron a los padres y los padres a los hijos, los esposos a las esposas, se grabaron entre hermanos y entre amigos, todos ayudando a los demás a cumplir el reto.



Para la Fundación Delirio, “éste era el momento ideal para lograr que Cali rompiera un récord mundial y se convirtiera en poseedor de un título de récord certificado por Guinness World Records, de decirle a Colombia y al mundo que sí, que ‘En Cali nos llaman baile’ y que se nos hincha el corazón porque somos la capital mundial de la salsa y el baile”, agregó Andrea Buenaventura.



Por su parte, Raquel Assis, Gerente Senior del Equipo de Manejo de Récords de Guinness World Records América Latina, dijo que: “Durante el proceso de revisión de evidencias verificamos si cada video tenía el #calibailaencasa, si bailaban la canción Cali Pachanguero del Grupo Niche, si tenían al menos 15 segundos y si el video fue posteado durante el evento. Fue un proceso largo de verificación, pero fue encantador mirar a cada uno de los participantes dando lo mejor, desde niños a personas mayores, bailando y participando de ese bonito evento hecho en línea desde Cali, Colombia”.



‘En Cali nos llaman Baile’ fue un intento de récord oficial bajo el nuevo formato de récords en línea de Guinness World Records, el cual garantiza un espacio en donde los individuos y/o las empresas pueden intentar récords ‘en casa’ y desde cualquier parte del mundo.



Este récord significa que la gran fiesta virtual logró llevar su mensaje de que “unidos, desde la seguridad de nuestras viviendas y con la animosidad que nos caracteriza, superaremos esta difícil situación del Covid-19”, indicó Andrea.