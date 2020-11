El mundo rinde tributo a Diego Maradona, la leyenda argentina

Juan Carlos Pamo

Diego Armando Maradona hizo del '10' su marca y a su muerte, el miércoles a los 60 años, su camiseta se transformó en leyenda. Este sábado el mundo del deporte le rinde homenaje al excampeón mundial, un "casi dios" argentino.



Con solemnes silencios, sentidos aplausos, barriletes y algunas lágrimas, los protagonistas del mundo fútbol extendieron la catarsis por el deceso del 'pelusa'.



El telón de los homenajes sabatinos se abrió en Newcastle (Australia) con el rugby. Los All Blacks apabullaron a los Pumas argentinos 38-0 por la Tri Nations, pero el duelo estuvo marcado por el tributo que los neozelandeses rindieron a Maradona.



La '10' se tiñó de negro y sumó el nombre del ídolo argentino y el capitán de los All Blacks, Sam Cane, la colocó en el centro del campo en señal de respeto, antes de ensayar el 'haka', la danza tradicional maorí de los All Blacks.



Maradona "es una leyenda en todo el mundo, pero en Argentina era casi un dios", aseguró el entrenador de los Pumas, Mario Ledesma, para resumir el sentimiento de su país ante la muerte del campeón del mundo con la albiceleste en México 1986.



En ese Mundial, 'el Diego' convirtió ante los ingleses el gol que pasó a la historia como 'el más bonito de los mundiales', con un paseo magistral que desplomó a varios rivales antes de tocar la red. No el de la 'mano de dios', fue el segundo gol de la victoria albiceleste 2-1 con el que Maradona comenzó su leyenda.



Este sábado, ese gol emocionó en Inglaterra.Formados para ensayar un minuto de silencio los jugadores del Manchester City y el Burnley rompieron en aplausos cuando por los videomarcadores se mostró la foto del '10' y su famoso segundo gol contra los ingleses.



Sergio Agüero, jugador del City, exyerno de Maradona y padre de uno de los nietos del 'Pelusa', retuiteó el video del emotivo momento, difundido por el City.



El Sevilla subió la apuesta y homenajeó a su exjugador (1992-1993) con sus futbolistas luciendo camisetas con el número 10, en la antesala del choque ante el Huesca por la Liga Española. Durante el minuto de silencio sonó en el estadio el tango "Mi Buenos Aires querido" , entonado por Carlos Gardel.



El Nápoles, otro exequipo de Maradona, abrió este tipo de homenaje el jueves cuando salió a su duelo de la Europa League con camisetas con ahora mítico '10'.



El París Saint-Germain también se refugió en la camiseta número diez este sábado para llorar al argentino. "¡Adiós el 10! Descansa en paz #Maradona" decía el mensaje, junto con la imagen del exjugador, de la camiseta que vistieron Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes y Kylian Mbappé durante el calentamiento previo al duelo de la Ligue 1 ante le Burdeos.



Respeto y dolor que se reflejó en los ojos del entrenador italiano del Everton Carlo Ancelotti.



"Siempre lo amé como persona. Es una gran pérdida para el fútbol, pero su recuerdo estará siempre ahí. Fue un jugador fantástico que ayudó al fútbol en todo el mundo", recordó el viernes Ancelotti.



En la antesala al duelo entre Everton y Leeds United, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, la mirada emocionada del veterano Ancelotti sintetizó la tristeza que vivieron millones de aficionados al fútbol cuando el corazón de Maradona se detuvo el miércoles en Argentina.



Maradona murió a sus 60 años por "edema agudo de pulmón e insuficiencia cardiaca crónica" . Residía en un barrio privado en la localidad de Tigre, a 30 km de Buenos Aires, desde el 11 de noviembre y tras recibir el alta de la clínica en la que seis días antes había sido operado de un hematoma en la cabeza.



La justicia argentina investiga si hubo negligencia en torno a su fallecimiento y busca determinar si el exjugador tuvo los cuidados necesarios y acordes a su estado de salud en las últimas horas de vida.



Aún conmocionado por la muerte de su máximo referente, el fútbol argentino continuó su marcha este fin con la Copa "Diego Maradona" , torneo de la liga rebautizado en su honor.



Un minuto de aplausos, un globo pintado de pelota y una cometa con la diez, aludiendo al "barrilete cósmico" , cómo lo bautizó el periodista Víctor Hugo Morales cuando Maradona anotó, tras una espectacular apilada de más de 50 metros, el segundo gol ante Inglaterra en México-86.



En los altoparlantes, el tema 'La mano de Dios', popular canción dedicada al exfutbolista, completaba la escena en la antesala del duelo entre Racing, a quien Maradona dirigió como DT sin éxito en 1995, y Unión.



Los dos planteles salieron al campo con la camiseta de la selección argentina, el 10 en la espalda y el apellido de Maradona, en un homenaje que se replicará todo el fin de semana en la liga argentina.



En el vecino Brasil, el minuto de silencio se replicó en los estadios en los que se disputa el Brasileirao y el 10 del Santos, el venezolano Yeferson Soteldo, y el argentino Luis González del Atletico Pranaense salieron a jugar con la '10' y el nombre del 'pibe de oro'.



Pero ni los minutos de homenaje que se replican desde Alemania, España -donde Diego Simeone mostró su emoción con aguerrido aplauso- y en cada rincón de América Latina, podrán disimular la ausencia de homenajes masivos en los estadios a causa de la falta de público en las gradas.



El covid-19 privó a los fanáticos de tributos en los estadios y los obligó a trasladar sus cánticos a las redes sociales, donde el homenaje a Maradona se extiende al infinito.