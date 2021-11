Duque sancionó Ley de Presupuesto de 2022 con polémico artículo sobre Ley de Garantías

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó este viernes la Ley de Presupuesto General de la Nación 2022, que asciende en total a 350,4 billones de pesos, de los cuales 69,6 billones son para inversión.



“Sancionamos la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones”, señaló Duque.



Tal como el mismo mandatario lo había confirmado, la sanción se dio este viernes en horas de la tarde y pese a la orden de un juez de Bogotá de no ejecutar la aprobación, debido a la polémica que generó la aprobación dentro del proyecto de la modificación de la Ley de Garantías electorales.

Duque aseguró frente a la orden, que un juez de la República no podía decirle qué objetar y qué no, algo que iría en contra de la Constitución Política de Colombia, según el propio mandatario colombiano.



Por medio de su cuenta oficial de Twitter el mandatario confirmó que la ley ya quedó firmada y la cual, según él, beneficiaría a las poblaciones más vulnerables de Colombia.



De acuerdo con la ley, para el próximo año habrá un aumento en la inversión de 11 billones de pesos respecto a 2021, para un total de 69,6 billones, lo que representa un crecimiento de 18,8 % para 2022. Con esta cifra, el presupuesto de inversión pública es el más alto de la historia en Colombia.



Por sectores, los renglones con mayor apropiación para el PGN 2022 son: educación, con 49,5 billones de pesos; defensa y policía, 42,6 billones; salud y protección social, 41,9 billones; trabajo, 34,7 billones; Hacienda, 24,3 billones; e inclusión social y reconciliación, 23,2 billones.