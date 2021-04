Duque sobre tributaria: no habrá IVA a canasta familiar ni cambios en declaración de renta

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Luego de tres jornadas de protestas contra la reforma tributaria, el presidente Iván Duque dijo que el Ministerio de Hacienda deberá hacer una propuesta más flexible junto al Congreso.



El mandatario hizo una serie de exigencias este viernes para el nuevo texto de la reforma tributaria durante su programa 'Prevención y Acción'.



Aseguró que la reforma tributaria no contemplará el aumento del impuesto del IVA a productos de la canasta familiar, servicios públicos y la gasolina.



"No va a haber aumentos de IVA en productos y servicios. No se tocará la canasta básica familiar de los colombianos", dijo.



Y añadió: "No alteraremos la reglas del juego. Esto debe darle certezas a la ciudadanía".



Puntualizó además que la reforma tributaria descartará el impuesto de renta para más personas.



"Las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo. Es decir, no se va a ampliar la base del impuesto de renta", expuso.



Según Duque, los reclamos de la ciudadanía contra la reforma tributaria incidieron en las decisiones anunciadas.



"Hemos visto que se han suscitado controversias y preocupaciones que se entienden, las hemos escuchado, y es muy importante que como país tengamos claridad que nuestro interés es proteger a los más vulnerables y a la clase media", mencionó.



La nueva propuesta que ordenó elaborar al Ministerio de Hacienda, esbozó, "recogerá el consenso y se nutrirá de propuestas valiosas que han presentado los partidos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado".



Con la reforma tributaria, que prevé recaudar al menos entre $18 y $20 billones, Duque aseveró que busca mantener el programa Ingreso Solidario y la devolución del IVA, y extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) y el programa Generación E, y garantizar la gratuidad de la educación universitaria pública en los estratos 1, 2 y 3.



Los cambios anunciados por Duque para la reforma tributaria serán discutidos en las sesiones económicas del Congreso.