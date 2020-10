Donald Trump, en cuarentena por posible contagio de covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que se sometió a una prueba de covid-19, aunque no tiene aún los resultados, luego de que una asesora cercana diera positivo en un test.



"Ella dio positivo", dijo Trump a la cadena Fox News, confirmando informaciones de medios sobre Hope Hicks, una consejera cercana.



"Acabo de hacerme un test y veremos qué pasa", añadió, confirmando que su esposa Melania también se había sometido a un test.



"Tendré los resultados esta noche o mañana por la mañana, pero sabes que paso mucho tiempo con Hope, al igual que la Primera Dama", dijo el mandatario. "¿Tendremos que ponernos en cuarentena? No lo sé", señaló.



Hope Hicks estaba a bordo del Air Force One con el presidente cuando viajó a Cleveland, Ohio, el martes para participar del debate contra Joe Biden.



También viajó el miércoles con Trump rumbo a Minnesota para un mitin de campaña.



El presidente estadounidense se somete regularmente a pruebas de covid-19 aunque se desconoce la frecuencia exacta con que se realiza estos tests.



Los colaboradores que trabajan en el "Ala Oeste" de la Casa Blanca son evaluados a diario, como los periodistas que visitan esa sección o viajan con el presidente.