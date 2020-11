Andrés Camilo Osorio

La tercera jornada del Día sin IVA en Cali dejó un balance positivo, pues según el ministro de Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, la capital del Valle está por encima del crecimiento hoy en ventas del promedio nacional, lo que significa que hay reactivación.



"Cali también cree en la reactivación, ha recuperado más de 100 mil empleos recientemente con un esfuerzo grande con la administración del territorio", aseguró.



La jornada comenzó desde tempranas horas de la mañana de este sábado con poca afluencia de personas en los grandes supermercados.

Puede leer: Ventas del Día sin IVA superarán los cinco billones: Mincomercio

Alkosto, una de las grandes superficies más visitadas en la capital del Valle, inició con pocas personas, orden al ingreso y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

El País evidenció la asistencia constante de personas a otros supermercados del sur de la ciudad, pero sin registrarse aglomeraciones.

Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo, indicó que si bien la jornada transcurrió con cierta normalidad, se registró mucha afluencia de público, pero cumpliendo con los protocolos.



"El aumento de las ventas ha sido en unos sectores es del 20% y en otros nos han reportado aumento un 50%, desde el punto de vista económico muy bien", dijo.



Por su parte, Miyerlandi Torres, secretaria de Salud resaltó que el cumplimientos de los protocolos se debe a que desde el día anterior se están haciendo recomendaciones de cómo se debe comprar de manera biosegura.



"Quiero reconocer el gran porcentaje de adherencia al uso del tapabocas, es una buena noticia, sin embargo es importante enviar un mensaje a la gente que evite estar en sitios donde hay muchas aglomeraciones", apuntó.



Sobre esta jornada, Albeiro Aristizabal, presidente de Grecocentro manifestó que "hoy tuvimos un balance positivo porque no hemos tenido aglomeraciones en el centro, ya que extendimos el horario porque la alcaldía nos apoyó", señaló.



Con respecto a la seguridad, Carlos Alberto Rojas, jefe de ese despacho afirmó que gracias a los opertativos de inspección, control y vigilancia, en la jornada no se presentaron mayores alteraciones al orden público.



"Tuvimos dispositivos en todos los centros comerciales y en el centro de la ciudad, nuestros equipos vigilaron que no hubiese abusos por parte del comercio al ciudadano, garantizando la seguridad ciudadana", comentó.



Por último, el ministro de Comercio envío un mensaje a la comunidad caleña, para que siga apoyando la reactivación de la economía, pero que no descuide los protocolos de bioseguridad.



“Seguimos en medio de una pandemia pero es importante que tengamos claro que esto para enfrentarlo hay que acudir a la disciplina ciudadana, uso de elementos de protección personal, lavado frecuente de manos y distanciamiento social concluyó el ministro Restrepo.

Normalidad en el Valle del Cauca

El secretario de seguridad del Valle, Camilo Murcia, declaró como exitosa la jornada debido a los operativos de la Policía y Ejército, que garantizaron la paz y la tranquilidad de los vallecaucanos.



"Siguiendo las directrices de la gobernadora Clara Luz Roldán, hemos podido garantizar la activación económica guardando las medidas de seguridad y los protocolos de bioseguridad en lo que corresponde a las medidas sanitarias para el día sin IVA decretado por el Gobierno", expresó.



El día sin IVA fue monitoreado desde el Puesto de Mando Unificado por las autoridades de Policía, la Secretaria de Seguridad del Departamento y autoridades en salud, entre otras, que trabajaron artículadamente para birndar seguridad, bioseguridad y convivencia en el departamento.



Vea en este video cómo transcurrió la tercera jornada del Día sin IVA en Cali: