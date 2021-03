Ya no está prohibido el parrillero hombre en moto en Cali, dice Alcaldía

Álvaro José Carvajal Vidarte

La norma que prohibía la circulación de parrillero hombre en Cali no será renovada durante este semestre, anunció este martes el secretario de seguridad de Cali, Andrés Villamizar.



De acuerdo con la administración municipal, la decisión se tomó luego de analizar el impacto de la medida y concluir que no tiene mayor impacto en la reducción de delitos.



“Creemos que no es justo estar imponiendo comparendos a personas de bien, y aquí quiero enfatizar, la inmensa mayoría de las personas que van en una moto o que van como parrillero son personas de bien, son personas trabajadoras, son personas decentes, y el efecto que queríamos lograr no se había visto claramente, entonces no tenemos cómo justificar esta restricción imponiendo o expidiendo un nuevo decreto”, informó Villamizar.



El levantamiento de la prohibición ya está vigente y los motociclistas en Cali ya pueden transitar con pasajero hombre mayor de 14 años.



“A partir de la fecha, inmediatamente, los ciudadanos pueden transitar en moto con acompañante hombre. Si, por algún motivo de desconocimiento de algún policía les impone una orden de comparendo, este será anulado por el inspector de Policía porque el decreto ya no está vigente”, explicó el funcionario.



El secretario indicó que el decreto se venció en este julio y su no renovación será analizada durante el segundo semestre de 2019. En diciembre del presente año la administración decidirá si se expide una nueva prohibición.



“Vamos a revisar qué pasa en un periodo razonable de tiempo para evaluar esta nueva situación sin la prohibición y, si hacia el final del año vemos que amerita nuevamente considerarlo, lo plantearemos en el empalme con la nueva administración; es decir, ya será el nuevo alcalde que decida si se impone este decreto nuevamente”, agregó el secretario.



Aumentarán controles



El titular de la cartera de Seguridad indicó que, en conjunto con la no renovación del decreto, se aumentarán los controles a los motociclistas en la ciudad.



“Se van a hacer controles y retenes para pedir documentación, para hacer requisas, para ver si están portando un arma de fuego, si van portando un arma cortopunzante, si tienen todos los papeles en regla. Esos controles no solo van a seguir, sino que se van a incrementar en los puntos críticos de hurto y homicidio”, informó Villamizar.



El secretario confirmó a El País que llegarán 30 hombres de la Policía de carreteras para acompañar las labores de los agentes de la secretaría de Tránsito en sitios críticos y corredores estratégicos de la capital del Valle, como la calle quinta y la autopista.

Opiniones de la ciudadanía

A través de redes sociales, los caleños dieron a conocer sus opiniones sobre la decisión de la administración municipal. Parte de la ciudadanía se mostró de acuerdo con la no renovación del decreto por los beneficios en lo relacionado al transporte familiar.



“A mí me beneficia porque tengo un hijo y ya nos podemos transportar libremente. Por otro lado, los delincuentes nunca respetan las leyes”, aseguró Johanna López a través de Facebook.



En el mismo sentido se pronunció el usuario Felipe Caguazango. “¡Me encanta, porque uno puede transportar al hijo, al papá enfermo o a los hermanos! No todos tenemos carro para meter a toda la familia, no todo es vandalismo. La mayoría somos personas de bien, trabajadoras”.



“Para qué una prohibición que es ignorada. Es mejor quitarla para no tener qué pasar la vergüenza de que se pasen la ley 'por la faja'; de igual manera para los bandidos no hay nada que los detenga y con ley o no, siguen haciendo de las suyas”, reflexionó Paola Andrea Elejalde.

Sin embargo, una gran cantidad de usuarios expresaron su temor por las consecuencias que pueda tener el levantamiento de la prohibición en materia de seguridad y movilidad.