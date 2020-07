Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, tiene covid-19

Natalia Moreno Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, comentó a través de un video publicado en las redes sociales que contrajo el coronavirus, es asintomático y se pondrá en aislamiento de manera inmediata.



"El viernes, en horas de la tarde, como cada ocho días, me realicé una prueba para el coronavirus. Esta prueba dio un resultado positivo con una baja carga viral, lo que hacía el resultado tener algunas dudas que obligaron a hacer una segunda prueba. Esa segunda prueba resultó positiva, acabo de recibir el resultado y por tal razón me he movido al PMU, es el lugar desde donde estaré tomando las decisiones estos 15 días de aislamiento que requiero. No tengo ningún síntoma como el 80 % de las personas que son contagiadas", dijo.

El Alcalde se mantendrá alejado de su familia, quienes -su esposa e hija- fueron sometidas a una intervención quirúrgica recientemente.



Según indicó a través de Twitter, continuará al frente de la ciudad a través de un Puesto de Mando Unificado, PMU, establecido previamente con toda la tecnología necesaria para "mantener el control de cada detalle de gobierno mientras dura el aislamiento. Este PMU, por servir de alojamiento, es pagado con recursos propios".



Si bien no se conoce cómo se contagió, él hace parte de los contactos estrechos de dos casos confirmados de coronavirus, el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suarez, y la secretaria de Cultura de Medellín, Lina Gaviria.



Quintero se sometía cada ocho días a la toma de la prueba para la detección del coronavirus y desde hace un tiempo había decidido aislarse de su familia, dado el estado de salud de su esposa e hija y por la posibilidad de que contrajera el virus.