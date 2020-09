Consumo de licor en bares y restaurantes de Cali fue autorizado desde hoy, estas son las condiciones

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Desde este jueves, en el marco de un plan piloto, los bares y restaurantes de Cali podrán vender licor tras recibir el aval del Gobierno en la resolución 1569 de 2020.



Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la ciudad, explicó cómo funcionará el protocolo que deben seguir los establecimientos.



Los bares y restaurantes deben mantener las mesas distanciadas al menos dos metros y priorizar "la circulación de aire natural".



"Los lugares que no puedan garantizar este distanciamiento podrán solicitar al Municipio la ocupación de zonas públicas", dijo.



Por otra parte, Dranguet expuso que los negocios deben seguir trabajando bajo previa reserva de los clientes para controlar el aforo. "No queremos multitudes, ni aglomeraciones".



Lea también: Autorizan consumo de licor en bares y restaurantes en Cali, Alcaldía prepara piloto



Estos espacios tendrán permitido funcionar hasta la 1:00 a.m.



"Se debe usar el tapabocas de manera permanente. Pueden estar máximo 6 personas por mesa. No se pueden compartir copas. Debe haber lavado frecuente de manos", señaló.



La resolución promulgada por el Gobierno no autoriza el baile pese al regreso de la venta de licor.



El funcionario, además, invitó a los bares y restaurantes a promover el consumo responsable de licor e iniciativas como el conductor elegido para reducir el riesgo de accidentalidad en la ciudad.



El incumplimiento de las disposiciones puede acarrar multas y sanciones para los establecimientos, añadió Dranguet.



Son al menos 1400 los establecimientos en Cali que dependen de la venta de bebidas embriagantes, aseguró Tatiana Zambrano, subsecretaria de Desarrollo Económico.



Aproximadamente 20.000 ciudadanos se benefician con la reactivación de este sector económico.



"De acatar las medidas de bioseguridad depende la reapertura del sector y el disfrute que tanto necesitamos los caleños", reflexionó Zambrano.



Desde la Secretaría de Movilidad anunciaron controles en diferentes puntos de la ciudad para este fin de semana en el que se celebrará Amor y Amistad.