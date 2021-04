Comité del Paro "ratifica" jornada de protestas del 28 de abril pese a fallo de suspensión

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La jornada de protestas convocada para el 28 de abril en Colombia se adelantará a pesar de la medida cautelar que ordena su suspensión.



Así lo hicieron saber los representantes del Comité Nacional de Paro, quienes se pronunciaron sobre la providencia expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ratificaron la realización de las manifestaciones.



El pronunciamiento llegó en la noche de este martes durante una rueda de prensa trasmitida en el Facebook de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).



"El paro se mantiene. La protesta es un derecho fundamental", aseveró Francisco Maltés Tello, presidente de la CUT.



Para Maltés la providencia del Tribunal no cobija al Comité Nacional de Paro y las organizaciones que lo integran porque "no han sido vinculadas como parte" del fallo.



"En tal sentido, mantenemos la convocatoria al paro nacional del 28 de abril", aseguró.



El presidente de la CUT resaltó que al mantener la convocatoria a las movilizaciones ejerce el derecho a la protesta, "que no está sometido a permiso o autorización previa, y que no se puede suspender ni siquiera en los estados de excepción, tal como lo reconoce la Corte Constitucional", añadió.



Por su parte, Martha Alfonso, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), dijo que las protestas cumplirán con las medidas sanitarias para prevenir la propagación del covid-19.



"Ratificamos la convocatoria por vida, paz, democracia y contra la reforma tributaria. Reiteramos el llamado a toda la ciudadanía a participar masivamente de forma pacífica y acatando los protocolos de bioseguridad", complementó.



El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió la medida cautelar para suspender las protestas, según explica el fallo, por la situación epidemiológica de Colombia, que pasa por el tercer pico de contagio.



La providencia afirma que las manifestaciones deben postergarse "hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia covid-19 y sus mutaciones".



Se prevé que las concentraciones, manifestaciones y movilizaciones contra la reforma tributaria en Cali empiecen este miércoles a las 5:00 a.m.