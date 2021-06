Colegios públicos y privados deben volver a clases presenciales en julio: Mineducación

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El Ministerio de Educación emitió un documento que ordena el regreso a clases presenciales de todos los colegios públicos y privados del país a partir del mes de julio.



Estudiantes y docentes volverán a las aulas despúes de las vacaciones de mitad de año, y solo en casos excepcionales los colegios podrán dictar clases bajo el modelo de alternancia.



Los profesores, al igual que el personal administrativo de los colegios, sin excepción, tienen que presentarse a laborar de manera presencial, según establece el Ministerio de Educación.



"Todo el personal que labora en los establecimientos educativos debe prestar sus servicios de manera presencial, cumpliendo el protocolo de bioseguridad y debe adoptar las medidas pertinentes que garanticen la continuidad en la prestación del servicio público de manera presencial y el derecho fundamental a la educación", expone el documento.



Las comorbilidades o la edad no serán tenidas en cuenta como excusa para ausentarse de la presencialidad.

De negarse, los docentes y el personal administrativo son susceptibles de "no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna, e incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes".



Este regreso a clases presenciales debe darse bajo el cumplimiento de la resolución 777 del 2 de junio de 2021, que esblece los protocolos de bioseguridad para prevenir casos de covid-19.



Los lineamientos establecidos son el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso correcto del tapabocas, la adecuada ventilación, y fomentando el autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar.



El documento aclara que no es necesario que los colegios formulen o construyan nuevos protocolos.



Sin embargo, dice que las Secretarías de Educación tienen la labor de identificar las instituciones que no cumplen los protocolos y presentar un plan de acción para que los implementen.



"La ejecución de esos planes de acción debe ser previa a la fecha de inicio de actividades académicas que se da luego del receso estudiantil de mitad de año", explica la misiva.



Durante las clases presenciales, deben establecerse grupos fijos de estudiantes que permanezcan juntos a lo largo de la jornada, con el objetivo de vigilar y controlar brotes de covid-19.



El distanciamiento físico debe ser de un metro de distancia en cualquier espacio de los colegios.



"Se deben evitar al máximo reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores. Así mismo, deben evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de las instituciones o en la compra o distribución de alimentos, adoptando medidas como escalonar los tiempos de comida y descanso, privilegiando espacios al aire libre o espacios con adecuada ventilación", añade el Ministerio de Educación.



Desde el mes de julio, la alternancia (que combina la virtualidad con la presencialidad) en los colegios solo será posible en casos excepcionales.



Por ejemplo, cuando no se pueda garantizar el distanciamiento físico de un metro de distancia; por razones de salud de un estudiante; o cuando la entidad territorial o institución educativa afronten una situación epidemiológica que amerite la suspensión de las clases presenciales.



"El regreso a la prestación del servicio educativo de manera presencial está encaminado a garantizar el derecho fundamental a la educación en armonía con el derecho a la salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y responde de manera inmediata a sus necesidades y a la equidad en las oportunidades, para contribuir con el proyecto de vida de la presente generación. Este proceso, además, cumple con las medidas de bioseguridad que brindan tranquilidad a todos los miembros de la comunidad educativa", afirmó la ministra de Educación, María Victoria Angulo.