Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, dio positivo para covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, confirmó este domingo que se contagió de covid-19.



"La vida me pone a prueba una vez más, le informo al Valle del Cauca y al país que he dado positivo para covid-19", escribió en su cuenta de Twitter.



Recientemente superó el cáncer de linfoma no Hodgkin, enfermedad que le fue descubierta y tratada desde septiembre de 2020.

Roldán confirmó que Luis Alfonso Chávez, director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional del Valle del Cauca, fue designado como gobernador (e) durante su periodo de aislamiento.



"Sé que con el apoyo de Dios, mi familia y el de todos ustedes saldré victoriosa", reflexionó la mandataria.



Desde la llegada de la pandemia al país, 195.638 personas se han contagiado en el departamento, según el Ministerio de Salud.