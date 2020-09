Carlos Camargo se posesionó como Defensor del Pueblo

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En su intervención, el funcionario hizo un llamado para que en medio de la pandemia no se olviden los retos que tiene el país en materia de derechos humanos.

Carlos Camargo Assis tomó posesión como defensor del pueblo ante el presidente de la República, Iván Duque Márquez.



“No podemos permitir que los retos nuevos nos hagan olvidar los retos antiguos. Ese es un riesgo que no podemos dejar que suceda, no podemos permitir que los grandes problemas que nos deja la pandemia nos hagan olvidar de los líderes sociales, de los desplazados, de las víctimas, de la violencia de género, de los problemas y riesgos ambientales, de los abusos infantiles de los derechos de los pueblos indígenas, de la inclusión, de la diversidad, de la protección a la infancia y al adulto mayor, de la situación penitenciaria, de tantos problemas”, aseguró Camargo.

El defensor aseguró que en medio de los retos que exige la pandemia por el Covid-19 no se puede ser indiferente a la violencia de la que han sido víctimas varios jóvenes durante los últimos días y agregó que la indignación ciudadana debe ser respondida con investigaciones , judicializaciones y condenas ejemplarizantes.



“No vamos a tolerar que se ensañen con nuestros jóvenes”, añadió y pidió un minuto de silencio por la vida de las víctimas.



Camargo se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que hechos como estos sigan sucediendo en los territorios y en este sentido aseguró que trabajará sin descanso , haciendo lo necesario para que los colombianos sientan que tienen una entidad que defiende sus derechos.

De igual forma, el defensor señaló que trabajará de la mano de las poblaciones, en los territorios, para conocer las problemáticas que realmente les afecta, en especial en lo que tiene que ver con la defensa de la vida de los líderes sociales.



“Vamos a oírlos, a interpretar sus inquietudes y a generar el marco apropiado para que puedan desempeñar sus actividades con tranquilidad”, dijo.