Cali tendrá toque de queda y ley seca este fin de semana, pero no serán continuos

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Este fin de semana, como medidas contra el covid-19, Cali tendrá toque de queda y ley seca, pero no serán continuos.



Las disposiciones entrarán en vigencia (sábado y domingo) de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.



Así lo anunció el alcalde Jorge Iván Ospina en una transmisión en vivo realizada en la noche de este jueves.



La ciudad venía de tres fines de semana consecutivos con toque de queda y ley seca continuos.



"El Ministerio de Salud nos pidió restringir comunicación con municipios aledaños, pero esto no lo podemos adelantar. Sin embargo, tengo que decirle a los ciudadanos que, si no es necesario, no hagan estos viajes", dijo el alcalde.



El mandatario confirmó que la capital del Valle del Cauca mantendrá el 'pico y cédula' para reducir las aglomeraciones en los establecimientos comerciales y bancarios.



Ospina expuso que las autoridades se reunirán el lunes para analizar la situación de la pandemia en Cali y evaluar las medidas.



Las decisiones futuras dependen del avance de la enfermedad en la ciudad, explicó.



Si la incidencia de la enfermedad disminuye "podríamos flexibilizar las medidas de forma progresiva, pero si tenemos un asomo de que el brote (del covid-19) se enciende, no dudaremos en tomar mayores medidas restrictivas. No pondremos en riesgo más vidas", apuntó.



Desde la llegada de la pandemia, Cali registra 110.000 casos de covid-19 aproximadamente, según la Secretaría Departamental de Salud.