Buscan a joven que desapareció en el sur de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La familia de Natalia Salazar, una caleña que lleva casi dos días desaparecida, no para de buscarla. Fue vista por última vez saliendo de la casa de una amiga.



De acuerdo con la información de un familiar de la joven, la noche del domingo 16 de agosto ella fue a un cumpleaños en el barrio Valle del Lili y se quedó a dormir con una amiga.



En la mañana del lunes, Natalia se comunicó con su madre para avisarle que ya se dirigía a su casa, ubicada en el sector de La Flora, norte de Cali.



Pero la mujer de 23 años no llegó a su vivienda. Esto alertó a la familia y por eso empezaron a llamar a amigos, sin embargo, ella no estaba con ninguno de ellos.



Rápidamente publicaron la foto de la mujer en redes sociales, con el objetivo de sumar a su búsqueda a la mayor cantidad de personas posibles.

Esto surtió efecto, pues una persona se comunicó con ellos y les contó que la vio (Natalia) en una de las calles de Valle del Lili , la familia de Salazar se dirigió hasta ese lugar y allí encontraron el reloj que ella usaba.

Además, en las últimas horas se logró conocer que, al parecer, habrían encontrado, en el barrio Villa del Lago, al oriente de la ciudad, el automóvil que conducía Natalia, un KIA Picanto color blanco, de placas UGQ 224.

Los amigos y familiares de Salazar afirman que ella es una mujer tranquila, alegre y que nunca se había desaparecido de esta forma.



Por su parte, las autoridades expresaron que ya recibieron la denuncia y que se encuentran analizando videos de seguridad y diferentes pistas que puedan ayudar a dar con el paradero de esta caleña.



La familia de esta joven señaló que la última vez que fue vista usaba una camiseta beige y un jean.



Si usted la ha visto o tiene información de ella no dude en comunicarse al número: 3203497688.