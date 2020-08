Avanza el piloto de reactivación de los restaurantes en Cali

Natalia Moreno Quintero

Desde las 6:00 a.m. de este jueves, restaurantes de la ciudad reabrieron sus puertas para dar la bienvenida a los clientes, en el marco del piloto de reactivación de este sector que inició en seis zonas gastronómicas de la capital vallecaucana.



Tras el aval de los Ministerios de Salud y del Interior, la Alcaldía de Cali autorizó que estos establecimientos brinden el servicio a la mesa, conservando las medidas de bioseguridad y con un aforo no mayor al 30 % en los sectores Granada-Bulevar, Cristo Rey, Ciudad Jardín, hoteles de la ciudad, el Peñón y el Parque del Perro.



Precisamente en este último sector, el Parque del Perro, hizo presencia Tatiana Zambrano, subsecretaria de Cadenas de Valor de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien recordó que los caleños debe realizar una reserva previa para poder asistir a estos establecimientos.



"Recomendamos que no vayan personas mayores de 70 años ni personas que tengan comorbilidades, para evitar el peligro de que se vayan a contagiar en un momento dado, aunque nuestros restaurantes están comprometidos con evitar el contagio. Pueden venir grupos familiares, no más de seis personas", manifestó la funcionaria, quien hizo énfasis en el cumplimiento de los protocolos de seguridad, haciendo uso del tapabocas y solo retirándolo al momento de comer, sin dejarlo sobre la mesa.

En el sector del Parque del Perro se dispusieron mesas en la vía pública y se espera la apertura de 26 restaurantes. Según se evidenció en un recorrido hecho por El País, establecimientos como Mr Wings, Sushi Green, Cheers, TDT, Teddy's, Buger Stack, Archie's, El Corral, Go Green y El Gringo ya se está brindando servicio.



El subsecretario de Política de Seguridad de Cali, Guillermo Londoño, reiteró que las personas que acudan a estos lugares estarán exentas de las medidas del toque de queda y el pico y cédula en tanto presenten la reserva o la factura de compra.



"Cuando una autoridad, en alguno de los puestos de control que hemos dispuesto en toda la ciudad, lo requiera, el ciudadano deberá presentar su factura para poder acreditar que utilizó uno de los servicios de las distintas zonas gastronómicas de la ciudad", precisó.



Respecto a la seguridad que brindarán las autoridades en las seis zonas gastronómicas donde se llevan a cabo los pilotos de reactivación, Londoño apuntó que se ha "desplazado un número importante de personal de la Policía Nacional, de funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia, que estará alojado en distintos puntos. También van a estar nuestros agentes de tránsito (...) vamos a monitorear a través del sistema de videovigilancia de la ciudad lo que ocurra".