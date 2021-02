Álvaro José Carvajal Vidarte

En Cali comenzó oficialmente el proceso de vacunación contra el covid-19 este jueves, con la aplicación de la primera dosis a Sandra Milena Herrera, una auxiliar de Enfermería del Hospital Universitario del Valle, HUV.



La profesional de la salud recibió el biológico desarrollado por Pfizer/BioNTech pasadas las 2:00 p.m., en medio de un acto en el que participaron la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela.



Así comenzó la primera fase del plan de inmunización contra el coronavirus en Cali y el Valle, en la que se vacunarán profesionales de la salud de la primera línea de atención de la pandemia, personal de apoyo logístico en UCI y mayores de 80 años.



Además del HUV, otros centros asistenciales como el Centro Médico Imbanaco, la Fundación Valle del Lili y la Clínica 'Unidos por la vida' comenzarán a aplicar la vacuna a su personal, en un proceso que se extenderá hasta las 7:00 p.m.

A la región llegaron 5.184 dosis del preparado farmacéutico de Pfizer que serán distribuidas en 24 Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, seleccionadas en esta fase inicial para inmunizar al talento humano que está atendiendo pacientes covid en UCI.



El Gobierno Nacional espera la llegada de 192.000 vacunas del laboratorio Sinovac este fin de semana y 50.000 más de Pfizer el miércoles 24 de febrero.



Hasta el momento se desconoce cuántas le corresponderían al Valle del Cauca.

El alcalde Jorge Iván Ospina, señaló que el objetivo de la primera fase de vacunación contra el covid-19 es que al rededor de 75 mil caleños reciban el biológico.



El mandatario explicó que serán vacunados "20.000 personas del personal de la salud y 55.000 adultos mayores de 80 años. Una vez se cumpla este proceso, comenzará la vacunación para los adultos mayores de 60 años".



En cuanto al tramite que deben hacer los ciudadanos para recibir la vacuna, Ospina indicó que las EPS deben actualizar los datos del afiliado y registrarlo en el portal Mi Vacuna para que se le agende una cita.



"Las personas que no tengan EPS serán registrados desde la Secretaría de Salud", dijo.



Además, el alcalde de Cali aclaró que los únicos que están aplicando las vacunas son los especialistas de los centros médicos e hizo un llamado a la ciudadanía para que "no se deje estafar".



"Colombia todavía no ha importado vacunas, muchos menos comercializandolas. Este es un proceso gratuito que asume el Gobierno Nacional. Es probable que en algún punto se puedan importar, pero por ahora solo el Estado está aplicando estas vacunas", recalcó.