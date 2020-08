Así será el plan piloto para la apertura de restaurantes en Cali

Natalia Moreno Quintero

La Alcaldía de Cali presentó en la tarde de este martes los detalles del plan piloto para la reapertura de los restaurantes en Cali, que tendrá inicio este jueves.



Según explicó Jimmy Dranguet, subsecretario de Seguridad de Cali, este piloto se concibió en dos fases -de exploración y despliegue- a realizarse en diferentes zonas de la ciudad y con las que se busca evaluar el comportamiento tanto de los empresarios como de los clientes, y la evolución de la pandemia.



En la fase de exploración comenzará este jueves en 26 restaurantes del Parque del Perro (Calle 5 hasta la Calle 3 oeste, entre Carreras 26 y 35).



Sin embargo, también tendrán permiso para el servicio a la mesa bajo estrictos protocolos de seguridad en los sectores de Granada-Bulevar (barrios Granada, Juanambú, Centenario y el Bulevar del Río); Cristo Rey; Ciudad Jardín; restaurantes de hoteles (es decir, los que están ubicados al interior de estos establecimientos); El Peñón y restaurantes que no están ubicados en estas zonas pero cuyas condiciones garantizan el distanciamiento social y una menor congestión.



"Es una fase donde vamos a abrir los restaurantes ubicados en unas zonas de la ciudad que ya tenemos controladas, visitadas, que ya conocemos los restaurantes que están allí ubicados y con los diferentes gremios hemos revisado los protocolos que han implementado en todo este tiempo de la pandemia y que han funcionado con domicilios o con las ventas para llevar", apuntó Dranguet.

Con base en los resultados que se obtengan en estos establecimientos, el 20 de agosto se abrirían los restaurantes ubicados en las zonas Pance (desde la entrada 1 al Ecoparque del Río Pance hasta la Chorrera del Indio); Zona T (Carrera 66 entre Calles 13 y 9 y Calle 9 entre Carreras 50 y 66); Alameda (Parque Alameda y Galería Alameda); San Antonio (Calle 3 oeste hasta la Calle 5 entre Carreras 5 y 12a); Kilómetro 18; Centros comerciales (restaurantes ubicados al interior de los centros comerciales); El Ingenio; Valle Grande (Carrera 23 entre Calles 80 y 94) y La Flora (Calles 44 y 52 entre Avenida 5N y 6N).



El Subsecretario de Seguridad de Cali subrayó que los caleños deben tener en cuenta que para asistir a los restaurantes deben realizar una reservación previa que, al igual que la factura de compra, los eximirá de las medidas de pico y cédula y toque de queda.



El horario de atención será de 6:00 a.m. a 12:00 de la medianoche pues se propone que estos establecimientos ofrezcan servicio de desayuno, almuerzo y cena.



Un máximo de seis personas podrán ingresar al establecimiento, idealmente de la misma familia. No se recomienda la asistencia de personas mayores de 70. Las personas con enfermedad de base y quienes han presentado síntomas asociados al covid-19 no podrán asistir a ningún establecimiento.



Jimmy Dranguet advirtió que los restaurantes que incumplan las medidas de bioseguridad serán cerrados y excluidos del plan piloto.