Así será el piloto de apertura de bares y discotecas en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La reapertura de los sectores economicos de la ciudad sigue avanzando, esta vez el turno es para el gremio de bares y discotecas, quienes ya han establecido varios acuerdos para iniciar operaciones.



De acuerdo con la administración Municipal, el regreso de la vida nocturna, tras cinco meses cierre por la pandemia del covid-19, comenzará en el parque Alameda.



El plan piloto comenzará el próximo jueves 3 de septiembre con un agüelulo, en el que no se venderá licor. Las personas podrán participar durante tres horas.



Los establecimientos del sector sacarán mesas sobre la vía pública y se hará respetando todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud.



Un total de 14 establecimientos participarán del plan piloto:



- Bronx

- Siboney

- Maniceros

- Portón Caldense

- El Habanero

- Master Club

- La Bamba

- La Duboney

- Son Caribe

- Tibiri Tabara

- Bailatino

- Tintindeo

- Libaniel

- La Sirena



Los negocios que no están ubicados en ese sector servirán como "puntos satélite" y se les asignará, dentro del parque, un espacio especial para que puedan atender al público, según uno de los empresarios del gremio.



El piloto, que durará 15 días, continuará el fin de semana (viernes, sábado y domingo) con la venta de licor, esto para medir el comportamiento de los caleños. El lunes se hará un balance y se determinará si se aprueba el expendio de licor o no.



En la segunda etapa se revisarán los cumplimientos de protocolos para dar apertura gradual a los establecimientos. El reto es permitir vender licor y que sea de manera responsable.



Manolo Vergara, propietario de El Habanero Club, ubicado en el parque Alameda, afirmó que está feliz por esta reapertura, pues con este se recuperarán miles de empleos.



"Cerca de 25 mil empleos directos se perdieron por la pandemia del covid. El piloto está bien montado, contamos con el apoyo de las autoridades, la idea del agüelulo es mostrar que podemos disfrutar sin licor, así como se hacía antes, rumbas sanas y en familia, Queremos mostrar una Cali resiliente y pujante", dijo.



William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, indicó que han estado trabajando en la dinámica que se deberá tener para que el plan piloto funcione sin inconvenientes.



"La Administración Municipal ha trabajado de la mano con la comunidad para determinar las mejores estrategias para que la movilidad del sector fluya con normalidad.", afirmó.



Por su parte, Darwin Lenis, secretario de Cultura, comentó que este piloto fue bautizado como 'Agüelulo de la Esperanza', una iniciativa que busca que la rumba en Cali se haga con todas las medidas de bioseguridad.



"La idea es que de 4:00 p.m. a 12:00 a.m. se pueda disfrutar de un buen momento en familia. Para el fin de semana se podrá consumir licor, pero será regulado", indicó.



Por último, las autoridades comunicaron que este plan será el punta pie inicial para que el parque no solo sea eje de rumba sino también de gastronomía.

Cabe recordar que según la Secretaría de Salud del Departamental, de las 46.083 personas que se han contagiado de covid-19 en el Valle, 32.583 se han recuperado.