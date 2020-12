América de Cali venció todo y a todos para ser campeón (Opinión) 

Daniel Molina Durango

Esta estrella vale un potosí. Porque América venció todo y a todos. La pandemia del coronavirus pareció poner a los ‘Diablos’ en la boca del infierno, en donde tantas ocasiones ha estado, pero una vez más supo escapar de su propia hoguera.



Si en la cancha tuvo rivales, fuera de ella no fueron menos. El equipo debió vencer enemigos de todas partes y de todos los tamaños, pero primero tuvo que sobrevivir a la crisis que trajo la pandemia y que lo obligó a prescindir de su cuerpo técnico campeón y siete jugadores, entre ellos el goleador y uno de sus mejores extremos.



Contra viento y marea, los ‘Diablos’ apostaron y ganaron, aunque con el sabor amargo, en un principio, de la derrota en la Superliga y la eliminación de la Libertadores.



Apostaron por un técnico sin pergaminos que terminó venciendo las críticas de la prensa —donde me incluyo— y la hinchada.



Apostaron por un arquero joven que llegó como suplente de Cháux y el venezolano Graterol terminó sentando al titular.



Apostaron por una cantera encabezada por Pablo Ortiz, Luis Sánchez y Santiago Moreno, pero la seguridad del primero, la habilidad del segundo y la osadía del tercero terminaron sentando al capitán Segovia, al todoterreno Carrascal y al experimentado Pérez.



Apostaron por un Ramos que tuvo que masticar en silencio los cuestionamientos de quienes le dijeron exjugador y terminó siendo al máximo artillero.



Y apostaron, o mejor, Tulio Gómez apostó por seguir siendo Tulio Gómez, el verdulero que supuestamente no sabe de fútbol, pero con su bolsillo y terquedad ascendió al América y ya le dio dos campeonatos en solo seis años.