$20 millones de recompensa por información sobre explosión que dejó seis niños heridos en Buenaventura

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $20 millones por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos registrados en el barrio Juan XXIII de Buenaventura, donde seis menores de edad resultaron heridos tras la detonación de un artefacto.



El coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía del Valle, rechazó el hecho y aseguró que están haciendo un barrido en la zona en busca de pistas que permita dar con el paradero de quién dejó este artefacto.



"Rechazamos y condenamos estos hechos que ponen en riesgo la vida de nuestros menores. Nuestra unidades expertas en explosivos se encuentran en el sitio haciendo un barrido para fortalecer la seguridad en este sector", aseguró.

De acuerdo al reporte preliminar, los menores encontraron el artefacto explosivo en zona boscosa de Bajamar, lo llevaron a sus casas y cuando se disponían a jugar con el y lo arrojaron como si fuera una piedra y explotó.



Los hechos se registraron sobre las 2:30 de la tarde de este sábado. Las víctimas continúan siendo atendidas en la clínica Santa Sofía del Pacífico, dado que presentan lesiones en sus extremidades.



Sobre esto, Víctor Vidal, alcalde de Buenaventura, manifestó que están acompañando a las víctimas y que por fortuna las heridas no representan riesgo para la vida de los niños.



"Están pendientes de algunas radiografías, pero en general, las esquiarlas no generaron mayor daño. Seguimos esperando el reporte de las autoridades sobre cuál fue el artefacto que explotó", dijo.



Por su parte, Lina María Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, calificó el hecho como "doloroso y deshonroso".



"Ver cómo las niñas y niños de Colombia siguen siendo blanco de una guerra que no les pertenece y les trunca su desarrollo. Nuestros equipos psicosociales acompañan a las víctimas de la explosión en Buenaventura", señaló.



Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, envío un mensaje de fortaleza por la pronta recuperación de los menores lesionados.



"Instamos a la Fuerza Pública a intensificar la ofensiva contra las bandas delincuenciales que operan en la zona, y solicitamos a la Fiscalia esclarecer los hechos", escribió en su cuenta de Twitter.



La mandataria enfatizó que las bandas criminales, al servicio del narcotráfico, no pueden continuar restándole espacio a la tranquilidad de los habitantes de nuestro Puerto.



"Fue un compromiso que establecimos con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, disponemos nuestra mayor voluntad para hacerlo cumplir", recalcó.



Los patrullajes e inspecciones en la zona entre unidades de la Policía y la Armada Nacional se prolongarán durante la noche del sábado y el resto del fin de semana.



Las autoridades también analizan los apoyos que pueden brindarse a las familias cuyas viviendas presentaron afectaciones debido a la onda explosiva.