Álvaro José Carvajal Vidarte

Pese a que el secretario de Seguridad, Carlos Soler, entregó al inicio de la noche un balance positivo de la jornada de protestas en Cali este 20 de julio y dijo que la Fuerza Pública continuará con patrullajes en la noche para evitar amenazas, sobre la medianoche se presentan fuertes disturbios en el sector de Puerto Rellena, al oriente de la ciudad.



A los doce heridos (seis uniformados y seis civiles) reportados por los hechos en Loma de la Cruz, se suman al menos ocho policías que fueron atacados "con elementos de alta letalidad" en distintos puntos de concentración, según reportó la institución.



10:00 p.m. Varios policías heridos en disturbios en Puerto Rellena

En algunos puntos de la ciudad como Calipso, Puerto Rellena y El Ancla se presentaron inconvenientes que fueron resueltos mediante el diálogo con Gestores de Paz de la Alcaldía. En otros, la presencia del Esmad disipó la amenaza de actos vandálicos.



En Puerto Rellena, tras el fin de la actividad cultural, cinco individuos intentaron bloquear el sector sobre la tarima dispuesta, lo que ameritó la acción de la autoridad.



"En Puerto Rellena, después de las 5:00 de la tarde, cinco personas quisieron bloquear la tarima, por lo que intervino el Esmad en el marco de los derechos humanos con gases y bombas de aturdir".



Más tarde en la noche, en el mismo sitio se presentaron fuertes enfrentamientos entre la denominada 'Primera Línea' y la Fuerza Pública. Según la Policía, "con diferentes elementos de alta letalidad arremeten contra la integridad y vida de los uniformados".



En total, los disturbios en distintos puntos de la ciudad dejan al menos ocho uniformados heridos más, 14 en total.

7:00 p.m. El balance de la Secretaría de Seguridad

El secretario de Seguridad, Carlos Soler, hizo un balance positivo de la jornada de protestas en Cali este martes 20 de julio. Según el funcionario, los hechos violentos fueron aislados y en la ciudad primaron la movilización pacífica y el diálogo en caso de diferencias. Resaltó que las actividades culturales dispuestas en distintos puntos de la ciudad estaban autorizadas hasta las 5:00 p.m.



Soler se refirió a lo sucedido en la Loma de la Cruz, donde hubo intervención del Esmad. Según el secretario, había amenazas de actos vandálicos en el centro de la ciudad y se identificó a un grupo de individuos que pretendía incendiar varios edificios de esa zona.



"Las autoridades impidieron su paso por la Calle 5 y ellos reaccionaron de manera violenta agrediendo a un patrullero. Después, en los enfrentamientos, resultaron heridos otros cinco policías, uno de ellos está delicado", dijo Soler.



Su balance fue positivo porque "la gran mayoría de la Población se portó muy bien, compartiendo en familia y haciendo valer su derecho a la protesta. No hay vidas humanas que lamentar".



6:30 p.m. Seis policías lesionados en disturbios y seis civiles heridos

Seis policías han resultado lesionados durante los disturbios de la tarde de este martes, reportó el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana. "Un grupo minoritario de delincuentes ataca con armas de fuego, armas traumáticas, artefactos incendiarios, explosivos y elementos contundentes a nuestros hombres y mujeres del Esmad", dijo el General.



En el hecho también resultaron heridos seis civiles, quienes según la Secretaría de Seguridad fueron intoxicados con gases lacrimógenos lanzados por el Esmad para mantener el orden público.

4:15 p.m. Fuertes disturbios en la Loma de la Cruz

Un grupo de manifestantes protagoniza fuertes disturbios contra el Esmad a lo largo de la Calle 5, en el sector comprendido entre la Carrera 10 y los alrededores de la Loma de la Cruz.



Cerca de un centenar de encapuchados lanzan piedras contra los agentes de Policía y queman llantas en el sector. También se reportan detonaciones de gases lacrimógenos.



Preliminarmente se reportó que un uniformado resultó con una herida leve, con al parecer un arma traumática.



Hasta las 4:00 p.m. la jornada de protestas en Cali había sido tranquila, con marchas pacíficas que recorrieron diferentes puntos de la ciudad.

Alrededor de 100 manifestantes continúan enfrentándose con uniformados de la Policía en el sector de la Loma de la Cruz sobre las 5:00 p.m. de este martes.



4:15 p.m. Se registran bloqueos en Meléndez y la Calle 70 con 1B

Con la presencia de escombros en la Calle 5, a la altura de la Carrera 94, individuos bloquean el paso en esa zona del sur de la ciudad. En dicho lugar se presentó uno de los bloqueos más persistentes durante el pasado paro nacional.



También, al nororiente de la capital del Valle, en la Calle 70 con Carrera 1B se presentan bloqueos intermitentes por personas en la vía. Hay presencia de la fuerza pública para regular la situación.

#ATENCIÓN: Reportan bloqueos en el sector de Meléndez, sur de Cali. Manifestantes impiden que vehículos transiten por el sector.



4:00 p.m. Policía evita irrupción de vándalos en almacén Éxito de San Fernando



La comunidad del barrio San Fernando denunció la intención de varios individuos de acceder a la fuerza al almacén Éxito de esa zona del sur de Cali.



Video divulgados en redes sociales muestran a por lo menos cinco personas encapuchadas golpeando e intentando derribar la reja de seguridad del establecimiento.



Ante la alerta, la Policía acudió al lugar para evitar actos de vandalismo y garantizar el orden público

2:00 p.m. Balance positivo de las autoridades

Las autoridades entregaron un balance positivo de la primera parte de la jornada de este martes 20 de julio en la ciudad.



"Se han presentado algunas situaciones de bloqueos intermitentes, pero más que todo por las marchas que se llevan a cabo desde el sector de la Universidad del Valle, el parque de las Banderas y Calipso, que se dirigieron hacia la Loma de la Cruz", relató el brigadier general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.



Hizo hincapié en que "no se han presentado actos vandálicos, hemos tenido acercamiento total con la comunidad. Nuestros gestores comunitarios de la Alcaldía han sido las primeras personas que han intervenido para que no se vaya a generar ninguna situación".



Informó además que hay cuatro puntos de la ciudad con permiso de la Alcaldía para adelantar actividades lúdicas y culturales



"Allí vamos a estar muy pendientes para que cuando se termine el horario del permiso, la gente se traslade a sus hogares", aseveró.

Por su parte, el alcalde Ospina señaló que "ha sido una jornada tranquila, de movilizaciones en varios puntos de la ciudad, con tensiones como pueden ocurrir porque la persona marcha en vía pública y la movilidad se hace difícil; pero con respeto por el patrimonio público y privado, pero ante todo con respeto por la vida y la dignidad de las personas".



Y agregó: "aspiramos que en el transcurso de la tarde siga así y aspiramos que en horas de la noche no tengamos mayores contratiempos".



1:30 p.m. Concentración en la Loma de la Cruz

En la Calle 5 a la altura de la Loma de la Cruz avanzan los actos culturales planeados en el sector. Al sitio han llegado varios manifestantes procedentes de otros puntos de la ciudad, entre ellos los que se dirigieron desde la concentración que se adelantó en la Universidad del Valle.



Sobre la situación del tráfico en el sector, el secretario de Movilidad, William Vallejo, indicó que "se están realizando cierres a la altura de Santa Librada y a la altura de la Carrera 10 con Calle 5, como parte de las acciones de movilidad que se ejecutan dada la actividad que se realiza en la Loma de la Cruz".

Pasada la 1:00 p.m. se empezó a nutrir la concentración de personas programada en el sector de la Loma de la Cruz. El País

12:30 p.m. Concentración en el parque de las Banderas

En el sitio fue instalada una tarima. El País

La marcha que reúne a los miembros de sindicatos, centrales obreras y distintos sectores sociales que se dieron cita en la mañana en la plazoleta de San Francisco llegó al parque de las Banderas pasado el mediodía.



Allí los marchantes se concentraron alrededor de una tarima instalada en el sitio.

Avanza pacíficamente la movilización que salió del centro de la ciudad.



12:00 m. Relativa normalidad en la ciudad

Con el avance de dos marchas por la Calle 5, una hacia el Parque de las Banderas y otra hacia la Loma de la Cruz, transcurre en Cali la jornada de movilizaciones convocada para este 20 de julio.



La ciudad permanece en relativa normalidad, luego de que los manifestantes que se habían reunido en el sector de Univalle se desplazaran del sitio y se habilitara el paso.



En otros puntos de la capital del departamento, como Sameco, Puerto Rellena y Puerto Madera (Calipso), se reportan concentraciones de personas y actos culturales, sin que se presenten alteraciones al orden público ni bloqueos totales.

Desde la mañana se llevan a cabo actos culturales en el sector de Puerto Madera, en Calipso, oriente de la ciudad. Alcaldía de Cali

Sameco. Algunas personas están concentradas en este sector, pero todo transcurre con normalidad.



11:20 a.m. Retiran escombros en Univalle

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que avanza en el retiro de escombros y demás elementos utilizados para restringir el paso en el sector de la Calle 13 con Carrera 100, a la altura de la Universidad del Valle.



Los manifestantes que estaban en el lugar abandonaron su concentración y avanzaron hacia la Loma de la Cruz, como estaba planeado, según confirmó el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet.

Los manifestantes que se congregaron en inmediaciones a la Universidad del Valle salieron rumbo a la Loma de la Cruz. Las autoridades aseguran que a esta hora no hay bloqueos ni cierres viales en el sur de Cali.



11:00 a.m. Avanza marcha hacia el sur de la ciudad

Un nutrido grupo de personas avanza en la movilización que partió desde la plazoleta de San Francisco hacia el parque de las Banderas.



Tanto la marcha como la jornada en general de este martes ha transcurrido de manera pacífica.



"Hasta ahora es una jornada muy tranquila, no hemos tenido mayores dificultades, el proceso ha venido evolucionando a uno de carácter cultural, asambleario, sin mayores dificultades", resaltó el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.



Y apuntó: "tenemos desplegadas todas las instituciones del estado para que esta sea una jornada en convivencia, en paz, respetando el derecho a la protesta, pero también significando que no pueden ocurrir eventos vandálicos ni situaciones que pongan en peligro la vida y la dignidad de las personas".

Avanza pacíficamente la movilización que salió del centro de la ciudad.



10:40 a.m. Suspenden servicio del MÍO

Por recomendación de las autoridades, Metrocali tomó la decisión sobre las 10:40 a.m. de suspender temporalmente el servicio del sistema de transporte masivo MÍO y el MÍO Cable.

10:30 a.m. Concentraciones en el centro, norte y oriente de la ciudad

Integrantes de diversos sindicatos y centrales obreras se dieron cita en la plazoleta de San Francisco con el fin de marchar hacia el parque de las Banderas, en el sur de la ciudad.



Desde la secretaría de Movilidad reportaron concentración de personas en los sectores de Sameco y la Carrera 1 con Calle 70, norte de Cali; el puente de los Mil Días y Puerto Rellena, oriente de la ciudad; y la Loma de la Cruz, donde se llevará a cabo una actividad cultural. En ninguno de los casos se registra bloqueo total de la vía.

Los manifestantes se dieron cita en la plazoleta San Francisco e iniciaron su marcha hacia las 10:30 a.m. El País

10:00 a.m. Bloqueo en sector de Univalle

Un grupo de manifestantes se concentró sobre la vía y bloqueó el paso en el sector de la Calle 13 con Carrera 100, sur de la ciudad, a la altura de la Universidad del Valle. Los jóvenes se encuentran ubicados frente a la estación del MÍO de Univalle. No se registran alteraciones del orden público

9:45 a.m. Soledad en las calles

Las vías de Cali permanecen sin novedades y con un flujo vehicular mínimo en la mañana de este martes. Sectores como Sameco, en el norte de la ciudad y la autopista Simón Bolívar lucen solitarios, mientras en Calipso y Puerto Rellena hay concentración de ciudadanos, sin afectar la movilidad.

El sector de la autopista Simón Bolívar registraba escaso flujo vehicular hacia las 9:00 a.m. de este martes. El País

Sameco. Al igual que en sectores como Paso del Comercio, hay poca presencia de manifestantes. Así se ven las calles de esta zona del norte de la ciudad.



Puerto Rellena. Poca presencia de manifestantes. No hay alteraciones de orden público.



9:30 a.m. Desmienten quema de CAI Pondaje

Las autoridades desmintieron que en la mañana de este martes se hubiese registrado la quema del CAI Pondaje. Indicaron que dentro de la estructura fue incendiada una llanta, situación que fue controlada con un extintor.

En redes sociales circuló la versión de que el CAI había sido incendiado; sin embargo, las autoridades confirmaron que se trató solo de una llanta quemada en el interior. Tomada de redes sociales

8:50 a.m. Poco tráfico y algunas concentraciones

Un grupo de aproximadamente 20 personas adelanta un plantón en el sector de la glorieta de Siloé, sin generar afectaciones a la movilidad en la zona.



La actividad se desarrollará hasta las 11:00 a.m., según los organizadores, hora a la que se adelantará un acto en la biblioteca Centro Cultural Brisas.

La concentración en el sitio se lleva a cabo desde poco después de las 8:00 a.m. El País

Glorieta de Siloé. En esta zona de Cali un grupo de personas adelanta una protesta pacífica. No hay bloqueos.



En la Portada al Mar también había una concentración de aproximadamente 10 jóvenes, quienes se preparaban para una marcha con destino al Parque de las Banderas. No se registraban alteraciones de orden público.

Portada al Mar. Empiezan a llegar manifestantes. Por ahora, no hay alteraciones al orden público.



En el sector de Paso del Comercio, norte de la ciudad, no se registra mayor movimiento de personas ni de vehículos. En la zona hacen presencia las autoridades.

Poco tráfico de vehículos se reportaba hacia las 8:50 a.m. en el sector de Paso del Comercio El País

Las autoridades adelantan actividades de regulación y control en la zona. El País

8:00 a.m. Sin bloqueos ni concentraciones

La secretaría de Movilidad reporta normalidad en el tráfico en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.



En el sur de la ciudad, en la Calle 13 con Carrera 100, reportaron concentración de personas en el interior de la Universidad del Valle y la salida de buses con personas hacia Palmira.



Mientras en el norte, en la Calle 1 con Calle 73, reportan recolección de escombros en el sector, pero sin afectaciones en la movilidad. Pocos vehículos se ven sobre la Carrera 1.

Este es el panorama en las calles de Cali en la mañana de este martes, 20 de julio, día para el que se convocaron manifestaciones.



En el oriente, en la Calle 36 con Carrera 28D, informaron de quema de llantas cerca del CAI El Pondaje, situación que fue informada a Bomberos.



En el centro, a la altura de la Loma de la Cruz, desde las 7:00 a.m. se inició con el montaje de una tarima para una actividad cultural autorizada, la cual está programada para las 10:00 a.m.



Las salidas hacia el aeropuerto están habilitadas. La Terminal de Transportes no está despachando a los municipios de Florida, Corinto, Puerto Tejada; así mismo, las empresas Tax Central, Ciudad Señora, Trans. Andina, Tax Belalcázar no se encuentran prestando servicio.



7:00 a.m. Reportan normalidad en la ciudad

Con tranquilidad avanzan las primeras horas del día en la capital del Valle. Las autoridades no reportan afectaciones.



El Sistema Integrado de Transporte Masivo MÍO inició operaciones este martes a las 6:00 a.m., pero solo con las rutas troncales T31, E21, E27, T40, T47B, T50 y T57A, además del MÍO Cable.

6:00 a.m. Autoridades hacen presencia en Paso del Comercio

Desde las primeras horas de este martes, funcionarios de la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana de la ciudad hicieron presencia en el sector de Paso del Comercio, en la salida de la ciudad hacia la recta a Palmira.



El sector, ubicado en el norte de la capital del Valle, fue uno de los puntos que estuvo bloqueado por más de un mes, desde el inicio del paro nacional en abril.



"Queremos que la jornada del 20 de julio sea por la vida, para la vida, en paz, en convivencia y en responsabilidad. Invitamos a todos a que estén muy atentos, a que comprendan que no se puede lacerar la vida ni los patrimonios, y que la movilización pacífica será una movilización que siempre propenderemos y proyectaremos en su cumplimiento", indicó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Las autoridades recorrieron Paso del Comercio previo al inicio de la jornada de manifestaciones. El alcalde Jorge Iván Ospina envió un mensaje a la ciudadanía.



"Estamos activados desde el lunes. Tenemos la presencia en el Puesto de Mando Unificado, PMU, de la Procuraduría, la Defensoría y la Personería: el sistema de Derechos Humanos se encuentra activo para garantizar que las cosas se hagan desde lo pacífico, que el marco de protesta sea siempre de DD.HH., que no se permita ningún atropello hacia la población, ni de la población hacia la fuerza pública, o ningún tipo de vandalismo", aseveró, por su parte, el secretario de Seguridad, el coronel (r) Carlos Javier Soler Parra.



El funcionario también invitó a que las manifestaciones se adelanten en paz y que se haga "desde la civilidad, desde la tranquilidad".



"Tenemos la intención, el deseo, de que no toque usar la fuerza pública porque una lucha, una confrontación entre hermanos no es buena, pero también necesitamos ser muy pacíficos (...) Estamos acompañándolos y estamos desplegados: esperemos que no se dañen bienes públicos, ni el transporte masivo, los semáforos, nuestros CAI, la vía pública. Respetemos la estación del MÍO, respetémonos entre seres humanos", apuntó.

Por su parte, William Vallejo, secretario de Movilidad, aseveró que la dependencia ha trabajado en la planeación de este día desde hace una semana y acompaña la jornada desde el PMU.



"Hemos desplegado una solicitud de alistamiento de primer grado para todo el personal operativo de la secretaría, los cuales están en posición desde las 5:00 am en las entradas y salidas de nuestro distrito, acompañando los distintos operativos de regulación y monitoreo que vienen adelantando las fuerzas del orden público", informó.