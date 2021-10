Twitch confirmó 'hackeo': 125 Gb de datos confidenciales de la empresa se filtraron

Twitch, la popular plataforma de Amazon, dio cuenta este miércoles de un hackeo tras la exposición en línea de datos confidenciales de la empresa.



El servicio, donde los usuarios a menudo transmiten videojuegos en vivo, confirmó en Twitter el incidente y detalló que sus "equipos trabajan urgentemente para determinar el alcance".



La declaración se produjo tras informes sobre una publicación masiva de datos de Twitch en la grilla de mensajes anónimos 4Chan, donde se ofrecieron 125 gigabytes de datos que incluían el código fuente de Twitch, registros de pagos e informes sobre un servicio de distribución de videojuegos digital que está construyendo Amazon Game Studios.



Aparentemente, la filtración no incluyó datos personales de los usuarios de Twitch, pero aún se está investigando el alcance del hackeo.



Las búsquedas de Google sobre "cómo eliminar Twitch" se multiplicaron por ocho a medida que se difundía la noticia del hackeo, según la firma de analistas de marketing N. Rich.



"Con una violación de datos tan preocupante de una plataforma tan extendida y global como Twitch, los usuarios naturalmente quieren protegerse a sí mismos y a sus datos cuanto antes", dijo un portavoz de N.Rich.

La persona que publicó los datos dejó un mensaje afirmando que el hackeo se realizó para fomentar la competencia en la transmisión de video y porque la comunidad de Twitch "es un pozo negro tóxico y repugnante", según los medios.



Los usuarios de Twitch realizaron una huelga virtual el mes pasado para expresar su indignación por el acoso racista, sexista y homofóbico que muchos sufren en la plataforma.



El fenómeno de los "ataques de odio" hizo que la plataforma se vuelva cada vez más desagradable para aquellos streamers que no son blancos o heterosexuales.



El hashtag #TwitchDoBetter ((Twitch hazlo mejor) atrajo muchas quejas en el últimos mes, fundamentalmente por parte de jugadoras, no blancos y miembros de LGBTQ que alegan que la plataforma no ha logrado detener a los trolls de internet, mientras se queda con una tajada del 50% de las ganancias de los transmisores de juegos.



Twitch afirma que está trabajando en la mejora de las herramientas para proteger las cuentas de los abusos. Además, demandó a dos usuarios ante un tribunal federal de Estados Unidos, acusándolos de orquestar "ataques de odio".